Confirmado. Canelo y Golovkin tendrán segunda pelea en septiembre

Es oficial. Saúl 'Canelo' Álvarez enfrentará al kazajo Gennady Golovkin este próximo 15 de septiembre y todo indica que se realizará en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, ya que la fecha y el lugar, ya la tiene apartada el púgil jalisciense.

GGG VS Canelo II is going to happen! More info to be announced !!! pic.twitter.com/aiXquf076K