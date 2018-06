Revelan litigio millonario

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El) perdió en una primera instancia un litigio por 7 mdp con la Comisión de Vivienda del Gobierno del Estado (Coveg), situación que ‘asfixia’ las finanzas del organismo pese a ello, nunca se dio la notificación al departamento Jurídico del Municipio.Esta situación se ventiló durante la Comisión de Obra Pública, por parte del regidor, Adrián Camacho Trejo Luna, miembro del consejo del IMUVIG, quien intentó lavarse las manos, argumentando que el adeudo es de pasadas administraciones.Según Adrián Camacho, la deuda ha venido creciendo, por la presunta irresponsabilidad de administraciones pasadas, cuando se requería pagar cerca de 4 millones de pesos.La realidad es que desde la llegada del actual titular del IMUVIG, Juan Andrés Bello Izquierdo, el adeudo casi se duplicó, por la mala defensa que se ha realizado, a tal grado de perder el juicio en una primera instancia.Al desconocer más detalles sobre la situación jurídica en la que se encuentra el IMUVIG se llamará citar al titular de esta dependencia, Juan Andrés Bello Izquierdo, para que explique el motivo que ocasionó este adeudo.indicó.Por esta situación se dio a conocer que el COVEG interpuso una demanda por el adeudo de este recurso y hasta el momento ha ganado el litigio, Adrián Camacho mencionó que al parecer el pago no se ha realizado dado que el IMUVIG no cuenta con el recurso para liberar el monto solicitado.insistió Adrián Camacho.En entrevista vía telefónica el director del IMUVIG, Juan Andrés Bello Izquierdo, mencionó que la deuda viene desde la administración de Nicéfero Guerrero Reynoso, aunque dijo desconocer la fecha exacta en la que se omitió dicho pago.Aunque ex consejeros del Simapag indicaron que el adeudo al COVEG es por el traspaso de bienes para conformar el actual IMUVIG, pagos que nunca se atendieron por el actual titular del IMUVIG, Juan Andrés Bello, quien tampoco notificó la situación al departamento jurídico del municipio para que se hiciera una adecuada defensa legal y evitar ahorcar las finanzas del organismo descentralizado.