Huelga es ‘ilegal’, dice ayuntamiento, e interpone amparo para abrir palacio municipal

A dos días de que estalló la huelga, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma se pronunció en contra de los 239 sindicalizados que realizaron paro de labores, tras argumentar que el movimiento “es ilegal”.

La autoridad municipal agregó que el juzgado cuarto de distrito otorgó al ayuntamiento un amparo que da la facultad de abrir las oficinas de la alcaldía, ya que al interior de ellas había trabajadores, lo que de acuerdo con las autoridades de Mineral de la Reforma “vulnera los derechos humanos”.

HUELGA DE SINDICALIZADOS, ILEGAL

Antonio Serrano Monzalvo, representante legal del municipio en el caso de la huelga, señaló que, no obstante a que el emplazamiento al paro estaba pactado para el martes 12 de junio a las 10 de la mañana, desde las 7:00 horas de ese día ya había comenzado.

Serrano Monzalvo, expuso que a las 8:35 de la mañana los notificadores del Tribunal de Arbitraje asentaron el inicio de la huelga y no a las 10:00 horas como se tenía previsto.

“Los inconformes sindicalizados empezaron a dejar sus áreas de trabajo, lo cual también hace inexistente la huelga por no esperar el término legal que se establece para ello”.

El apoderado legal expresó que en la resolución del Tribunal se ordenó que permanecieran abiertas las áreas del Registro Civil; sin embargo, los trabajadores sindicalizados cerraron la entrada principal de la presidencia municipal, lugar en donde se realizan los trámites de nacimiento y defunción.

Antonio Serrano agregó que otra de las acciones que constituye un acto de ilegalidad son aquellos trabajadores que deciden continuar con su trabajo, aun cuando desde el pasado lunes existe un paro de labores.

Al respecto, señaló que “hay mucha gente que quiso entrar a realizar sus actividades en particular en el Palacio Municipal”.

En el municipio laboran cerca de mil 500 trabajadores, de los cuales, 239 son sindicalizados de acuerdo con las estimaciones de Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mineral de la Reforma (SUTSMMR).

No obstante, el representante legal expuso que la ley exige que la huelga deberá ser promovida por “las dos terceras partes de la totalidad de trabajadores”, requisito que al incumplirse también contribuye a un acto de ilegalidad.

HABÍA TRABAJADORES PRIVADOS DE LA LIBERTAD, ACUSAN

Tanto el secretario general del ayuntamiento, Pedro Pérez Celestino, como el abogado del ayuntamiento, acusaron que hasta la mañana del miércoles había trabajadores no sindicalizados al interior del Palacio Municipal que están “secuestrados e incomunicados”, precisaron.

Por lo anterior, el representante legal enunció que ayer el juzgado cuarto de distrito a través del expediente número 664/2018-IV, les otorgó un amparo para que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo ordenara a los huelguistas abrir las oficinas del ayuntamiento.

El abogado Antonio Serrano indicó que a través del amparo se denunció “el hecho de que se estaba privando de la libertad, había la imposibilidad de acceso y de salida de los trabajadores que estaban desempeñando sus actividades de las oficinas principales, como acceso del auditorio”.

Asimismo, acusaron que tras la explosión de gas lacrimógeno hacia los trabajadores y huelguistas, la policía estatal mantiene en resguardo las instalaciones de la Presidencia Municipal.

Pedro Celestino acusó que en su “carácter como secretario general municipal he pedido el apoyo (de la policía estatal) y no me ha llegado, entonces me extraña que los tengamos aquí de planta”.

NO ESTÁN SECUESTRADOS: SUTSMMR

Ante los señalamientos de las autoridades municipales sobre la privación de libertad de trabajadores, el secretario general del SUTSMMR, Alejandro Pérez Gerónimo, dijo que los trabajadores “están por propia voluntad”.

Asimismo, puntualizó que hasta el momento el representante legal del ayuntamiento no ha presentado o mostrado algún docu

mento que acredite que la huelga es ilegal.

“Ellos (los trabajadores) pueden salir, no quieren salir (…) la llave está por dentro”, finalizó.