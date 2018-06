Para el PRI, gobernador no influyó en el proceso electoral

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, “no viola ningún precepto legal ni vulnera el actual proceso electoral, pues la opinión que hizo en un video difundido en sus redes sociales, es una garantía individual”.

Así lo afirmó José Manuel Escalante Martínez, representante electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), quien pidió no limitar su libertad de expresión.







“El video que difundió el señor gobernador, primer priista en el estado, no viola ningún precepto legal, solamente se pide que se dé cumplimiento y respeto a la ley y es una garantía individual y no podemos limitar la libertad de expresión, me parece que eso está dentro de la ley y no tienen por qué limitarlo”, expresó.

Lo anterior lo dijo en respuesta al representante electoral del PRD, Octavio Castañeda Arteaga, quien ante el pleno del consejo general del IEE pidió al mandatario “cuide su actuar y su pronunciamiento respecto al proceso electoral”, por el video que subió a sus redes sociales “donde delicadamente roza lo que se puede y no se puede hacer en cuestiones de una veda electoral”.

El pasado martes, el mandatario hidalguense fijó un posicionamiento público a través de un video en Facebook en el que dijo que “le preocupa” la propuesta del candidato presidencial Ricardo Anaya de crear una fiscalía especial para investigar al presidente Peña Nieto.

El mandatario, dijo: “No caigamos en la tentación de que al calor de campaña electoral se hagan propuestas con clara intención política, pensando más en una elección que en el futuro del país”.

PIDEN NO USAR INSTITUCIONES DE GOBIERNO, COMO LA PJGH, PARA DIFUNDIR VIDEO

Al respecto, Leoncio Simón Mota, representante electoral del PAN, pidió que no se ocupen las instituciones del gobierno del estado “para ser difusores del famoso video como le hizo la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH)”, quienes presuntamente compartieron el video en su página de internet.

“Estamos de acuerdo que todos tenemos derecho a expresarnos, pero en lo que no estamos de acuerdo es que se ocupen a las instituciones del estado para que sean difusores de esos mensajes y tratar de coaccionar o condicionar el voto de los ciudadanos”, expresó su planteamiento al que se sumó el perredista.

En respuesta, el representante del PRI coincidió con el comentario de sus homólogos del PAN y PRD, aunque aclaró que “no se hizo ningún llamado al voto ni se están ocupando a las instituciones de ninguna índole para hacer proselitismo a favor de ningún partido o pedirte que vote por ‘x’ candidato”.

IEE AL MARGEN DE LA SITUACIÓN

Por su parte, Guillermina Vázquez Benítez, consejera presidenta del IEE en Hidalgo, señaló que son respetuosos de la libertad de expresión del gobernador, pero hasta el momento “no tenemos ninguna queja, y si hubiese, se tendría que atender como todas”.