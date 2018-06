Policías lanzan gas lacrimógeno contra huelguistas; hay siete lesionados

El secretario general de Mineral de la Reforma, así como trabajadores sindicalizados, señalaron que lapara dispersar un altercado entre simpatizantes del sindicato que estallaron huelga y trabajadores que exigían entrar a la alcaldía.De acuerdo con los afectados, alrededor de las 8:00 horas,intentó pasar a las oficinas del Palacio Municipal para desempeñar sus labores.Sin embargo, l, agregaron los sindicalizados, por lo que policías estatales lanzaron bombas de gas lacrimógeno y resultaron afectadas siete personas que forman parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mineral de la Reforma.Aun cuando fueron atendidos en el Centro de Salud del municipio, los sindicalizados acusaron que no pudieron ser trasladados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que no cuentan con el servicio médico,Ante el suceso, el secretario municipal, Pedro Celestino Pérez Flores, señaló en la explanada de Pachuquilla que “es lamentable la situación que estamos viviendo prácticamente el día de hoy ante un procedimiento de huelga”.Sin embrago, calificó como “reprochable el actuar de los policías del estado, no de los nuestros, con lanzar gases lacrimógenos que afecta tanto al personal que no es sindicalizado como al sindicalizado”Por tal motivo, dijo que el ayuntamiento interpondrá las denuncias correspondientes; asimismo, realizó un exhorto a las autoridades estatales para que la huelga continúe bajo los términos de “legalidad”.

