Culpan a ex alcalde por daños en Centro Paralímpico

Los daños en el Centro Paralímpico Nacional en Irapuato pudieron resolverse en la administración pasada, sin embargo, el rompimiento de comunicación del ex Alcalde, Sixto Zetina Soto con la Federación obligó a que hasta ahora se esté buscando una solución, señaló el Alcalde Interino, Xavier Alcántara Torres.Lo anterior, al cuestionarle sobre las declaraciones del regidor con licencia, David Muñoz Torres, quien indicó que los daños al recinto ascendían a los 23 millones de pesos y que la falta de reparación es lo que bloque la puesta en marcha del lugar, además de que el convenio firmado nunca se renovó.“Ese es un pleito viejo de la administración pasada, fue cuando el presidente Sixto Zetina dijo que él ya no se hacía cargo y se desentendió del asunto (...) lo que estamos haciendo ahora con la seriedad debida es ver cuáles son los campos o las áreas donde nos va a tocar intervenir”, dijo.Asimismo, consideró que la situación de la pasada administración no es que haya retrasado, sino que simplemente hubo un rompimiento de la comunicación y eso ocasionó que si hubiese alguna solución, apenas se esté dando.El alcalde interino agregó que aún no se sabe si el municipio se tendrá que hacer cargo de reparar los daños al inmueble, sin embargo, esperan que este mismo año puedan concretarse las negociaciones.Alcántara Torres indicó que el Gobierno Municipal participará en los proyectos de reactivación de este recinto, pero antes tienen que esperar al resultado de las negociaciones entre Gobierno del Estado y la Federación.“Tenemos que esperar hasta que nos toque el turno, pero si, lo que tengamos que hacer para recuperar el Centro Paralímpico es importante y necesario”, dijo.Agregó que tendrán que revisar cuales fueron los acuerdos anteriores para saber que obras complementarias podría hacer el municipio, y que por el momento se encargan de la seguridad, a fin de que no haya más robos.“Parte de esto deviene de la regularización, parte del asentamiento era ejido, una vez que sean entregadas esas fracciones de terreno, nosotros tenemos la obligación de dar los servicios”, enfatizó.