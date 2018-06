Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

José Adrián Martínez Rodríguez quién formara parte de la Policía Municipal durante la Administración Municipal 2006 - 2009 funge como gerente de operaciones de la empresa de seguridad privada Arzaa, la cual presta los servicios de proximidad social al municipio de Salamanca desde el pasado 1 de junio.“Afortunadamente nosotros como grupo de seguridad privada venimos específicamente a cumplir con un objetivo, el municipio nos ha contratado para poder estar cerca de la ciudadanía”, declaróLa única función que realiza esta empresa de seguridad privada es la proximidad social, es decir; tratar de inhibir los hechos delictivos a través de una llamada al número de emergencias 911 sin poder detener al presunto delincuente en 5 puntos de la ciudad como son el primer cuadro de la Zona Centro, colonia Bellavista, Ampliación Bellavista, Villarreal y el fraccionamiento Las Reynas.“Ha efecto de que la principal actividad ante una emergencia sea del conocimiento de las autoridades nosotros no hemos venido a usurpar funciones, no hemos venido a estar ocupando el lugar que le corresponde a la autoridad municipal, estatal como la federal”, comentó.Añadió que la empresa se encuentra constituida legalmente en el Estado de Querétaro desde hace por lo menos son 2 años y medio, resaltando que es la primera vez que ofrecen vigilancia a un Ayuntamiento en el Estado Guanajuato.Asimismo, refirió que el personal que se contrata para la vigilancia en la ciudad son 100% salmantinos, quiénes al aprobar un examen de control y confianza avalado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y presentar una carta de antecedentes no penales son aceptados en un primer filtro para luego recibir una inducción de lo que es la empresa y el tipo de servicio que se brinda.Cabe mencionar que la mayoría de los guardias de seguridad privada son jóvenes, entre mujeres y hombres, a partir de los 18 años con una escolaridad mínima de primaria.“La empresa de seguridad privada les proporciona equipo de seguridad personal que corresponde una fornitura que les ayuda a contener al demás equipo que viene siendo un pr-24 o un bastón retráctil comúnmente la gente lo conoce como macana gas lacrimógeno o gas pimienta, se les proporciona ganchos o esposas para contener en ese momento, equipo de comunicación ya sea un radio o teléfono celular”, expresó.Ya por último, el gerente de operación de grupo Arzaa, José Adrián Martínez dijo que el municipio salmantinos los contrato bajo un período de prueba piloto de vigilancia.