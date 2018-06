Pide que le donen una silla de ruedas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La donación de una silla de ruedas es lo que pide el señor Carlos Ramírez Rangel de 51 años de edad, quien hace 3 meses fue diagnosticado con Lupus, y que por su situación económica no puede adquirir una.Antes de ser diagnosticado con Lupus, al señor Carlos ya le habían diagnosticado diabetes y además fue operado del apéndice, por lo que tuvo que dejar su trabajo como chofer de transporte de personal, con lo que sostenía a su familia.Su esposa, la señora María de Lourdes Pérez González, hizo un llamado a la ciudadanía en general para que les den este apoyo, pues al tener que cuidar a su esposo, no puede salir a trabajar y no genera recursos para comprar la silla de ruedas.“Él no tiene fuerza en todo su cuerpo, le hicieron una biopsia en su pierna y se le terminó la fuerza, como yo lo traslado para un lado y otro, no puedo moverlo muy bien cuando vamos al doctor, por eso estoy pidiendo el apoyo de la silla de ruedas”, refirió.Contó que cada mes, acuden a la clínica del IMSS solos, pues su hijo tiene que trabajar y no siempre puede acompañarlos, por lo que es urgente que algún ciudadano o institución, les hagan la donación.“Tengo que sacarlo para que no se le hagan llagas, porque todo el tiempo está acostado, tengo que bajarlo de la cama y lo vuelvo a acostar en la cama (...) todo el día estoy sola con él”, dijo.La señora María de Lourdes indicó que quienes gusten apoyarlos, pueden visitarlos en su domicilio, ubicado en la calle Lucio Cabañas número 194, de la colonia Luis Alonso González, o comunicarse al número 4622294360.“Esperemos que alguien nos apoye, trabajar no puedo porque tengo que estarlo atendiendo, se los agradeceríamos mucho”, puntualizó la ciudadana.