2018-06-13

Estamos al borde de Rusia 2018, una nueva oportunidad para que la Selección Mexicana.

Guillermo Ochoa. Foto: Especial.



Estamos al borde de Rusia 2018, una nueva oportunidad para que la Selección Mexicana de Futbol logre hacer cosas importantes.

Se ha pasado por un periodo turbulento en el que no se le da gusto a nadie, en particular por el caso de Juan Carlos Osorio. Se ha reclamado el puesto de los jugadores, las rotaciones y demás cosas; pero hay que entender que los jugadores son profesionales y sea donde sea que te pongan, deben de adecuarse al medio y deben de saber cómo manejar el puesto y el cuerpo.

Estas modificaciones pueden ayudar mucho por los perfiles de los jugadores que pueden ir variando en los partidos. ¿Pero díganme qué hemos hecho en todos los mundiales?, nada, entonces no tenemos nada que perder al darle el beneficio de la duda a este entrenador colombiano y al grupo de jugadores que al menos, se les ve muy contentos y relajados.

Juan Carlos Osorio me parece un hombre muy trabajador y muy estudioso, ojalá que le vaya bien. Lo que puede complicar un poco es la cuestión de las lesiones en la parte baja, pero finalmente los jugadores deben de renovarse o morir en las distintas posiciones… en pocas palabras, deben dejar de pensar en las ‘pachangas’ y concentrarse en el sector profesional que les pide mayor responsabilidad.

Nuestro mayor preocupación inicialmente, deben ser los alemanes, dado que es nuestro primer rival en el Mundial y esto influye, y será sumamente importante tener en cuenta el primer encuentro ante los alemanes, dado que ahí podremos tener un panorama claro. Aquí se pueden ver algunos cambios, pero lo más seguro es que Juan Carlos Osorio comience con todas sus armas. No quiso mostrar todas las armas previamente, pero no descarto que en esos entrenamientos de puerta cerrada y demás, haya aclarado lo que será su once.

Los jugadores que tenemos, es de lo mejor con lo que podemos contar. Para algunos faltará x, para otros faltará z, pero confío en que en los entrenamientos se haya delimitado todo esto, y Juan Carlos Osorio tenga claro lo que usará. De toda forma, ¿desde cuándo creemos que los equipos rivales han estudiado a México?, ya desde hace tiempo, pero como dicen los chamacos, Juan Carlos Osorio, estoy seguro, ha ‘sacado de onda’ a los rivales, y eso puede dar ese beneficio de la duda. Ojalá sea un mundial grato para los mexicanos.