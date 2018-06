Quieren 2 elementos más para La Fiera

2018-06-13 09:08:57 | ÓSCAR JIMÉNEZ

La Fiera estaría contratando a dos refuerzos más, aunque esto no le garantiza el éxito.

Gustavo Díaz, tendrá hasta diez refuerzos para el nuevo torneo. Foto: Cortesía.



Casi un nuevo equipo! Los Esmeraldas del León podrían cerrar sus filas con hasta una decena de nuevos jugadores de cara al torneo de Apertura 2018.

Con ocho elementos que han llegado a renovar el cuadro de Gustavo Díaz (Rodolfo Cota, William Tesillo, Yairo Moreno, Pedro Aquino, Miguel Velázquez, Juan José Calero, Leonel López y Walter González), la Fiera ya luce ‘remasterizada’, sin embargo, la directiva encabezada por Jesús Martínez Murguía apuesta por la contratación de un par más.

A decir por Rodrigo Fernández, director deportivo de la institución, serían hasta dos jugadores los que resten para completar el cuadro leonés de cara al nuevo torneo, en el que la consigna sigue siendo la misma de calificar a la liguilla.

“Ojalá que en esta semana podamos anunciar un nombre más. Es uno o dos jugadores todavía los que se sumarían al plantel (…) Es un volante por derecha y quizá otro por izquierda o que juegue por todo el frente del ataque”, aseveró el directivo del conjunto leonés.

De esta manera, lo único que le restaría al Club León es sumar y no restar, dado que ya no esperan la salida de algún futbolista, más que de Giles Barnes, que podría partir del cuadro. Por su parte, a Hernán Darío Burbano, ya se le busca otro club en México, para tratar de acomodarle.

No priorizan estadio

Ante el anuncio que daría Grupo Pachuca en conjunto con entidades gubernamentales sobre un nuevo estadio en León, Rodrigo Fernández aseguró que el proyecto de infraestructura no es prioridad por ahora.

“Se ha dicho de un anuncio, pero jamás de un nuevo estadio. Nosotros vamos a anunciar algunas cosas, pero desde que llegamos tenemos la ilusión de crecer en infraestructura y en muchas áreas. Ojalá que algún día llegue ese crecimiento, pero por ahora la prioridad para nosotros es la renovación del plantel”, comentó.

Finalmente, el directivo dejó entrever que el horario de los cotejos del León como local, podría cambiar al aún no tener la confirmación de la liga y la televisora.

Se espera que esta información pueda confirmarse este próximo viernes.