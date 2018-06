Exigen a ex funcionario devolver $39 millones y enfrenta denuncia penal

“El mayor daño está en el Timoteo Lozano y la mecánica que se utilizó es lo que a nosotros nos permite afirmar que existe una probable comisión de un delito y por eso presentamos la denuncia”, indicó.



“Yo sí estudio los expedientes, se me hace totalmente ilógico que pongan una sanción media donde hay un daño de siete, ocho millones de pesos, que al erario público se los robaron, y le pongan una sanción de nueve meses y dos tantos y medio del daño, y en un proceso administrativo donde evidentemente la conducta que se está sancionando es muy baja, se sanciona con la máxima. Es una incongruencia por parte de mis compañeros. Es el acto de corrupción más evidente que ha tenido la administración pública de Bárbara Botello”, dijo.

“Ojalá el día de mañana, si hubiera alguna observación en contra de ellos, tengan la misma finura y delicadeza con la que estamos tratando a los ex funcionarios señalados por corrupción”, añadió.



“Nuestra función es tramitar el procedimiento y ponerlo a consideración del Ayuntamiento y ya ellos, con el apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento a través de la dirección jurídica, son los que hacen las resoluciones, analizan los expedientes y proponen las sanciones. Yo confío en el Jurídico del Municipio, yo creo que están haciendo el trabajo, como siempre, nadie es infalible, y son juicios que están sujetos a la opinión de un juez”, dijo Esteban Ramírez.

Con ésta suman tres denuncias que, señaló el martes el titular de la dependencia, Esteban Ramírez Sánchez.Precisó que esta nueva denuncia penal es por irregularidades en la obra de los tres tramos del bulevar Timoteo Lozano, que causaron un daño alAyer las comisiones unidades de Gobierno y Contraloríade pesos por dichas irregularidades.Ramírez Sánchez dijo queRecordó que al menosEl Contralor Municipal informó que se analizarán 10 casos más de responsabilidades administrativas contra barbaristas.Ayer el regidor panista José Luis Manrique Hernández se mostró molesto porque a Martínez Plascencia se le haya sancionado con la media de las sanciones, y dijo que espera que tanto la Contraloría como el área jurídica del Municipio armen bien los expedientes para que no terminen en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.El Contralor Municipal defendió que salvo dos casos contra los ex directores de Desarrollo Institucional y de Gestión Ambiental, no han perdido ningún caso.Ayer las comisiones unidas de Gobierno y Contraloría del Ayuntamiento analizaron cuatro casos de responsabilidad administrativa en contra de Martínez Plascencia por un daño al erario público deEl primer caso es por haber dado por terminado de manera anticipada en diciembre de 2014 un contrato con la empresa Constructora Rincón Bajío, S.A. de C.V. para la obra denominadaPor esta falta, los ediles aprobaron nueve meses de inhabilitación para que el ex servidor no pueda ocupar ningún cargo público.El segundo caso es la adjudicación de manera directa del contrato númeropara la ejecución de la obra deLa conducta es considerada grave en términos del artículo 21 de la abrogada Ley de Responsabilidades.Aquí Martínez Plascencia causó un daño al erario público por, que aumentó al pago de la obra sin razón alguna.Las sanciones aplicables en este caso eran la inhabilitación para ocupar un cargo público entre un rango de seis meses a un año, además de una sanción económica mayor a dos veces y media hasta tres veces de la cantidad del daño.Aquí los ediles escogieron imputarle al ex director la media tanto del tiempo de inhabilitación como de sanción económica, que asciende aLa tercera acusación es por adjudicar de manera directa el contrato número H-2510-917-6141-D/297/2013, para la ejecución de la obra de pavimentación del bulevar Timoteo Lozano, tramo: “bulevar Francisco Villa, a bulevar Delta, primera etapa” a la empresapor la cantidad deSin embargo, sólo se pudo comprobar que por la obra se pagaronpor lo que el daño al erario público comprobado fue de 501 mil 397.34 pesos.Los miembros de las comisiones unidas de Gobierno y Contraloría también aprobaron la sanción media de nueve meses de inhabilitación y una multa económica equivalente a dos veces y medio el valor del daño, es decir,La última falta atribuible al ex director fue adjudicar de manera directa el contrato númeroSe habló de un daño al erario público porsin embargo, sólo se pudieron comprobarAquí los regidores también optaron por la sanción media de