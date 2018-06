Exigen a Municipio '11 millones perdidos' por no publicitar en paraderos

“Lo que vamos a hacer es un balance de ingresos, egresos. Pero me tienen que acreditar esas compensaciones y nosotros acreditar los aspectos de fechas de obras, de inicio y término, si fue de acuerdo a la explotación de los espacios cuánto dejaron de ganar, hacer esta contabilidad y al final llegar a un acuerdo. Nosotros nos estamos una fecha de seis meses sin saber si les vamos a quedar a deber más tiempo o si ellos nos van a deber. La idea es que se supervise lo que ellos argumentan como una pérdida, el Municipio también, porque dejaron de pagar y eso nos da un término”, explicó Moreno Cortés.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La empresa Regie T Internacional S.A de C.V., quien tiene la explotación de espacios publicitarios en paraderos del la primera etapa del Sistema Intergrado de Transporte (SIT), está exigiendo al Municipio que le pague unaEn sesión de la Comisión de Movilidad, el titular de la Dirección de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, expuso la situación ante los ediles y la necesidad de hacer un convenio con dicha empresa, para, en un plazo de 6 meses -hasta diciembre-Sin embargo, los ediles miembros de la Comisión de Movilidad señalaron que es“¿Por qué si ya veíamos venir esto, ya sabíamos que habíamos afectado obras, no tenemos un archivo al día, es decir, todas estas ya no hay ningún problema, estas nuevas que se remodelaron, tenemos esta afectación?, ¿como por qué tener que dejar a seis meses para cerrar, si es un trabajo que en teoría, no nada más Gobierno, ellos también no lo traen al día, no hay comunicación”, dijo el síndico Eduardo Novoa Toscano.Al final se acordó reducir elDe no llegar a un acuerdo para esa fecha con la empresa que reclama, se podría llegar a un juicio con esta, por reclamo.