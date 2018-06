“Ellas están bien, están comiendo, tienen un sistema nervioso funcionando cada una de ellas”, expresó.



“Incluso la mamá les está dando pecho y ellas se alimentan, a pesar que están unidas por tórax y por abdomen”, destacó.



La expectativa de vida de Leslie y Yamilet, que actualmente pesan 1 kilo 645 gramos, es mala y no se puede determinar en tiempo.

, siamesas silaoenses que nacieron unidas por su pecho,El Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz, explicó que no es posible porqueReconoció la labor del Hospital General de Silao, que ha mantenido sanas a las bebés.Una vez que alcancen el peso necesario, en unas 3 semanas, serán dadas de alta y entregadas a sus padres en casa.El médico neonatólogo y encargado de las terapias, Augusto Sandoval, mencionó que el nacimiento de las siamesas fue prematuro, con 32 de semanas de gestación.Han cumplido ya 3 semanas de vida, en los que se han mantenido con oxígeno y comen por medio de succión.La determinación de que no era viable separarlas, surgió luego que fueran transferidas al Hospital de Alta Especialidad, donde las valoró el servicio de cardiología y Cirugía Cardiotoraxica.De acuerdo a Augusto Sandoval, es probable que las complicaciones comiencen cuando crezcan y el corazón no pueda llevar a cabo su función de forma correcta.