Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con una larga trayectoria como legislador y funcionario, a Éctor Jaime Ramírez Barba no le queda más remedio que reconocer la violencia que impera en León.En una entrevista realizada en Las Joyas para el sitio web InfluencerGto, Éctor Jaime dice al conductor Otoniel Rivera: “No podríamos estar haciendo esto tú y yo, en esta zona, a las 8 de la noche, impensable”. De plano.El ahora candidato a diputado federal le dijo también a su entrevistador durante la charla: “no es igual Cumbres de la Joya que Cumbres del Campestre. Hay grandes diferencias, no es lo mismo Jardines de la Joya que Jardines del Campestre”.Ricardo Anaya regresa al estado del que espera el mayor porcentaje de votos de su padrón electoral. Este jueves hay una convocatoria masiva de simpatizantes en el Inforum de Irapuato a las 4 de la tarde.La agenda incluye un encuentro con empresarios de todo el estado. La invitación es a las 19:00 horas en el salón Casa de Piedra, en León. Es la primera reunión de Ricardo en el terruño con no panistas.Diego Sinhue asegura que puede lograr el millón 400 mil votos para la Gubernatura, pero no quiere quedarle mal a Anaya con esa misma cantidad, medio millón más que los que tuvo Josefina en 2012.Coparmex Nacional, que comanda Gustavo de Hoyos, en alianza con la Fundación “Este País”, presentaron ayer en conferencia de prensa los resultados de su “Estudio Electoral 2018” para el que realizaron encuestas a Presidencia de la República y en los nueve estados que elegirán Gobernador. AMLO está inalcanzable con 41.7% de preferencias, Ricardo Anaya 21% y Pepe Meade con 13.6%.En el caso de Guanajuato la encuesta de Berumen e Ipsos da a Diego Sinhue Rodríguez, candidato del PAN-PRD-MC una preferencia de 52.8%; le sigue Ricardo Sheffield, de Morena-PES-PT con un 14.4%; Gerardo Sánchez, del PRI, con un 12.5%; Felipe Camarena, del PVEM, sólo 2.9%; Bertha Solórzano, de Nueva Alianza, el 0.6%; el 10.8% no sabe; 4% por ninguno y 1.8% no respondió.Diego sería el único panista en ganar una Gubernatura en disputa. La coalición “Juntos Haremos Historia” tiene ventaja en seis: Chiapas, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México; en Jalisco lidera Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano; y en Yucatán Mauricio Sahuí de PRI-Panal.Diego retoma la teoría del complot que a nivel federal acusa el PAN de pacto PRI-Morena para debilitar a su candidato Ricardo Anaya, lo mismo dice Sinhue pasa en Guanajuato entre Ricardo y el tricolor Gerardo Sánchez. “Mienten, ya siente pasos en la azotea”, respondió ayer Sheffield Padilla.Lo que sí es extraño en la estrategia del PRI en Guanajuato es que Sánchez García no cuestiona para nada al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y tampoco a Ricardo Sheffield, quien era su real competencia por el segundo lugar, pero ya hace rato que le dio alcance.Lo que sí ya quedó exhibido es la manita que le echó Nueva Alianza al PAN en el pasado debate al darle uno de sus contados espacios en el recinto a la mujer que increpó a Ricardo Sheffield, alegando que le quiere quitar sus tierras, lo que es parte de un litigio que involucra al despacho del expanista. Ayer, de gira en Irapuato, Ricardo señaló al papá de Diego Sinhue como el artífice de la protesta.Los Verdes, comandados por su lideresa Betty Manrique, están confiados que las encuestas no están reflejando su verdadera fuerza en Guanajuato. Ahora que van solos en todas las candidaturas, ya sin ser ‘vejiga del PRI’, no esperan menos que lo ganado hace tres años: cinco municipios (San Felipe, San José Iturbide, Yuriria, Uriangato y Jerécuaro), además de tres diputados locales por la vía plurinominal.La base de su confianza se finca en la competitividad que consideran está logrando su candidato en León, Sergio Contreras, y el estar fuertes sobre todo en: Yuriria, Moroleón, Uriangato, Tarandacuao, San Felipe, Huanímaro, Tierra Blanca, Ciudad Manuel Doblado, y en San Francisco del Rincón.En los hechos el Partido Verde ha sido la real oposición en Guanajuato. En el Congreso del Estado fueron quienes se opusieron a los nombramientos de: Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Procurador de los Derechos Humanos, y más recientemente al Fiscal Anticorrupción. La chiquillada partidista desde hace rato que se plegó al PAN, y el PRI por completo desdibujado.La candidata panista a diputada local por el distrito III, Alejandra Gutiérrez, sostuvo una reunión con más de 200 integrantes de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores (CLAMA) y escuchó el reclamo de la falta de empleos y de adecuados servicios de salud para ese sector.La que fuera Tesorera de León les prometió que promoverá estímulos fiscales en favor de las empresas que contraten adultos mayores. Falta aterrizar de qué manera puede haber esos estímulos en casa, porque un exhorto del Congreso Local al federal para modificar la Ley del ISR, es un albur. Como legisladora federal Alejandra presentó una reforma legal en ese sentido pero no encontró eco del PRI.Diego Sinhue Rodríguez, candidato del PAN-PRD-MC a la gubernatura, cerró filas ayer en una reunión con los candidatos del PAN al Senado, y en León a las diputaciones locales, federales y a la Alcaldía.En la foto- en la sede del PAN leonés- (de pie izquierda a derecha): Alfredo Ling, Rolando Alcántar, Miguel Ángel Salim, Héctor López, Éctor Jaime Ramírez, Jorge Espadas, Lupe Vera; y (sentados de izq. a der.): Pilar Ortega, Libia García, Cristina Márquez, Alejandra Gutiérrez y Erandi Bermudez.