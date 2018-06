Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La ignorancia de un votante enuna democracia, pone en peligrola seguridad de todos.Es época de promesas.Está pintando el mundo mexicano como una Pejelandia que se acerca más a una fantasía que a una realidad. Ante tanta “generosidad” y vaticinios de un México transformado en el queSe ha formado una horda implacablede su supuesto salvador.¡Eso sí da miedo! Las y los seguidores de AMLO van con todo y contra cualquiera que se oponga.Lo malo es que ahí caeremos todas y todos si es que no hay voto razonado.El famoso filósofo griego Sócrates tenía sospechas de la democracia, le veía defectos.o personas educadas y conocedoras en el tema de la navegación. La respuesta obvia es las que saben y conocen cómo guiar un barco. Entonces, cuestiona Sócrates, ¿por qué seguimos pensando que cualquier persona tiene la capacidad de juzgar quién es apto para gobernar el País?Votar es una habilidad. Sócrates nos advierteEn estos últimos días varios empresarios han alertado a sus trabajadores sobre tener un voto razonado y no votar por emociones de ira, frustración, decepción, sino que piensen y analicen las mejores propuestas y por quien tiene la preparación que pueda llevar al país al desarrollo que se requiere.Se explotan los sentimientos y necesidades de la ciudadanía para decir yHay que temerle a la demagogia, ya que hay quienes explotan la ignorancia de las y los votantes.El primero dirá que el médico causa dolor, no dejará comer muchas cosas y recetará pociones amargas. El dueño de la tienda ofrecerá dulces que gustarán, aunque a la larga sean dañinos a la salud.Dejar que la ciudadanía vote sin educación es irresponsable.El voto razonado que se conecta a la sabiduría es el que nos puede salvar. El verdadero miedo es que nuestro destino esté en manos de personas que voten guiadas por sus emociones, sin