Les acompañan en viaje musical

Diferentes culturas musicales fueron expuestas en la calzada de las artes del Forum Cultural Guanajuato cuando la agrupación Miramundo presentó su concierto.Los asistentes disfrutaron un viaje musical cuando Luis Murá y Agostino Aragno, nacidos en Italia; Desirée García y Gloria Maurel de España y el mexicano Ernesto Vargas, integrantes del grupo creado en Barcelona, subieron al escenario.Ahí tocaron temas de su autoría tales como “Slitter”, ““Broken bottles”, “Amor no corredor”, “Lights and bikes”, “Marshinha”, “En el mar”, “Slitter” y “La flor y el río”, con las que fueron desde la samba al flamenco, pasando por sonidos africanos.“Cuando nosotros os vemos aplaudiendo y sonriendo, moviéndose en la silla, no podéis imaginar la emoción que nos transmitís y la energía. Queremos deciros que ¡está muy padre esto!”, comentó la vocalista Desirée al público que estalló en aplausos.La interacción con la gente fue notable, pues los asistentes acompañaron los ritmos de la música mediterránea y de América Latina que mezcla la agrupación, con las palmas, así como cuando alguno de los músicos bajó del escenario para tocar instrumentos entre el público.Después de una hora de espectáculo, Luis Murá, en solitario, interpretó la canción “Tú sólo tú”.“Para mí es muy especial porque mi abuelo, antes de irse, repetía esta canción mil veces. Quiero dedicársela a todos los abuelos y abuelas del mundo”, compartió.La experiencia, con la que se buscó transmitir un poco de la gran diversidad que nos rodea, finalizó al ritmo de “Avoa”, dando muestra de que las fronteras no existen y que el arte y la música logran unir.