Dudan candidatos a Alcaldías que Zamarripa deba ser Fiscal

CANDIDATOS

CELAYA



"Antigüedad no es igual a experiencia. Juzgando por los resultados se debe optar por alguien que encabece una nueva etapa para la procuración de justicia en Guanajuato."

Ana Laura Hernández

Candidata PVEM



"No votaría por Zamarripa, a título personal creo que los cambios son buenos, entiendo la experiencia que debe tener ya, pero creo que los cambios deben darse, sería saludable analizar más perfiles."

Elvira Paniagua

Candidata PAN



“En materia de seguridad el tema debe cambiar de manera radical, tiene que haber una estrategia totalmente distinta. No puede seguir el ejecutivo en los términos que se encuentra actualmente y dentro de ello implica una organización de lo concerniente a la seguridad. En el caso de la procuraduría se tiene que cambiar a una fiscalía general y el fiscal tiene que ser una persona autónomo sin afiliación partidista ni mucho menos relación con el ejecutivo del Estado.”

Jacqueline Muñoz

Candidata PRD



“Debido a su pésimo desempeño en la procuración de justicia actual debe irse ya. No hay tiempo que esperar debe darse un cambio inmediato ante la falta de resultados, la impunidad y los nulos avances en investigaciones de delitos del fuero común.”

Montserrat Vázquez

Candidata PRI



"Al ganar Ricardo Sheffield: ¡No!, hay que cambiarlo, es el momento, ya que el programa que había ofertado en un inicio el gobernador Miguel Márquez Márquez ha sido rebasado, necesitamos nuevos planes y estrategias para realizarlo, y si hay que reestructurar toda la plantilla lo hará. Estamos en condiciones dinámicas en los que la población necesita esa movilidad, esa eficiencia que no ha sido ofertada, que no ha sido cumplida por el programa Escudo."

Italia Almeida

Candidata "Juntos Haremos Historia"



"No tengo elementos para hacer un juicio certero sobre la continuidad del Licenciado Zamarripa como Procurador de Justicia, es un tema del próximo Gobernador y debe analizarse con gran responsabilidad, evaluando los resultados obtenidos en su gestión como Procurador."

Javier Mendoza

Candidato independiente



"No, no debe continuar. Es una de las características del partido que ha ocupado el cargo en el Gobierno no sólo en el Estado sino en los ayuntamientos, los cargos son ocupados por un número reducido de personas, por lo tanto se limita la participación de personas y profesionales capacitados para ocupar cargos públicos y de esta manera renovar proyectos a partir de una evaluación objetiva y transparente".

Verónica Solís

Candidata Nueva Alianza



"Este es un tema que no le corresponde al municipio y como candidata a la Presidencia Municipal prefiero mantenerme imparcial al respecto, y no es algo que le corresponde decidir a la presidencia municipal de Celaya, creo que debería hacerse un análisis exhaustivo en cuanto a estadísticas, y ver objetivamente que ha sucedido con la Procuraduría de Justicia del Estado".

Isaura Cano

Candidata Movimiento Ciudadano

CANDIDATOS

IRAPUATO



“La estrategia de seguridad en Guanajuato no ha dado resultados, por ende, se debe de hacer un cambio radical y renovación de todos los funcionarios en esta materia.”

Loreto Jacobo Hernández

Candidata PVEM



“De ninguna manera, pienso que hay ciclos y etapas que se cumplen, el licenciad Zamarripa ya concluyó, hay más personas capacitadas y con otro perfil que sobre todo abonarían a lo que buscamos, que la Fiscalía sea totalmente autónoma e independiente (...) empezó bien pero de dos o tres años para acá la Procuraduría ha sido gris y opaca, muy laxa, no ha entrado a fondo a atacar la inseguridad.”

Alfonso González Salinas

Candidato PRD



“Si bien respeto a esta persona, creo que no sería una buena estrategia ya que la inseguridad está rebasada, se han demostrado altos índices de impunidad, la procuración de justicia ha sido deficiente y se han detectado temas de corrupción en materia de delitos contra derechos humanos, mismos que no se sancionaron.”

Irma Leticia González

Candidata “Juntos Haremos Historia”



“Creo que sí hay un cambio de gobierno en el estado, se tendrían que evaluar las capacidades y los resultados, creo que tenemos que estar trabajando así tanto en los municipios como en gobierno, ya no podemos estar trabajando bajo un gobierno estático si no por resultados, habrá que evaluar y si es necesario hacer un cambio.”

Arturo Contreras

Candidato Nueva Alianza

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La permanencia del Procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa en el próximo gobierno como Fiscal General, debe por lo menos, ser analizada, opinaron candidatos a las alcaldías de Celaya e Irapuato.Con la ola de asesinatos varios sectores han criticado el actuar de Carlos Zamarripa Aguirre, en la Procuraduría y de Álvar Cabeza de Vaca Appendini, en la Secretaría al frente de las dependencias.Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, candidato a la gubernatura, aseguró que de ganar buscaría “dar un golpe de timón”, algo que no necesariamente significa que ambos funcionarios dejen de participar en su administración, en caso de obtener el triunfo.El año pasado, el Congreso local aprobó una reforma para que a partir de este año Guanajuato cuente con un Fiscal General de Justicia que no dependa del ejecutivo estatal.El fiscal durará en el cargo nueve años, eliminando así el cargo de procurador de justicia. De seguir Zamarripa al frente, se haría acreedor a dicho nombramiento.AM cuestionó a candidatas y candidato a la presidencia municipal de Celaya e Irapuato respecto a la posible continuidad del procurador de Justicia, como fiscal general.En Celaya, de los ocho candidatos cuatro opinaron que Zamarripa no deben de seguir, dos más que debe de analizarse la posibilidad y dos más no contestaron.La candidata del PAN y diputada local con licencia, Elvira Paniagua Rodríguez, manifestó que es necesario un cambio. La priista Monserrat Vázquez Acevedo calificó como pésimos sus resultados, por lo que consideró que no debe de estar más al frente.Otras como Ana Laura Hernández del Verde, e Italia Almeida Paredes, de la Coalición Juntos Haremos Historia tampoco aprueban la permanencia del hoy procurador.La candidata de Movimiento Ciudadano, Isaura Cano Díaz y el candidato independiente Javier Mendoza Márquez señaló que es un tema que tendrá que decidir el próximo gobernador del estado.En Irapuato de los ocho candidatos, tres contestaron que Carlos Zamarripa no debe seguir, uno que debía analizase y cuatro no contestaron.Loreto Jacobo Hernández, del Partido Verde, Alfonso González del PRD e Irma Leticia González de Morena, PES y PT descartaron por completo su continuidad.Por su parte, Arturo Contreras de Nueva Alianza dijo que tendría que analizarse.