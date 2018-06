Armando Ríos Piter ya puede consumir y cultivar marihuana

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

podrá cultivar y consumir su propiasin que nadie lo moleste.La Suprema Corte de Justicia concedió hoy un amparo al ex aspirante independiente a la Presidencia y Senador con licencia, para protegerloque prohiben totalmente el consumo de marihuana.El amparo dees el tercero concedido por laque falló el primer caso en noviembre de 2015 en favor de cuatro personas, y el pasado 11 de abril otorgó el segundo al abogado Ulrich Richter.Cuando llegue a cinco sentencias, la Primera Sala podrá aprobar jurisprudencia que será obligatoria para todos los jueces que conozcan de amparos en esta materia.y calificó de "descaradas" las irregularidades en los apoyos que recabó. Tres días antes, Ríos se había sumado a la campaña deAl igual que en los casos anteriores, el amparo en favor de Ríos Piter es contra la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que en julio de 2016 le negóLatendrá que expedir el permiso en cuestión, quesin fines de comercialización o distribución, y sin que por ello incurra en algún delito.La sentencia que aprobó hoy la Sala fue presentada porretomando argumentos de los casos previos, en los que dicho Ministro se ha separado de buena parte de las razones de sus colegas de la mayoría, aunque también ha votado en favor de los quejosos.Los artículos prohibicionistas de"constituyen un obstáculo jurídico que impide al quejoso ejercer el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desea realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana", dice el fallo.Se trata del argumento delal libre desarrollo de la personalidad, según el cual el Estado no puede exigir a las personas que se conduzcan de acuerdo a un determinado modelo de virtud.Es el mismo argumento que ha fundado fallos de ladel matrimonio entre personas del mismo sexo, la reasignación sexual con o sin cirugía, el divorcio sin causa y el divorcio express sin tener que esperar un año, entre otros.La sentencia también destaca que la prohibición absoluta de la marihuana no es idónea ni proporcional, citando estudios que la señalan como "menos dañina" que otras sustancias como el opio, las anfetaminas, el alcohol o los barbitúricos.