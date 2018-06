‘Están desesperados’, apunta AMLO contra Anaya y Meade

“Creen que van a remontar 30 puntos, están desesperados”, dijo el político tabasqueño, luego de que Meade lo llamara corrupto por haber generado casi 400 mil nuevos pobres en la Ciudad de México cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.



“Yo entiendo que están desesperados (incluido Anaya), porque creen que van a remontar 20 puntos en un debate. Serénense”, les dijo.

Inmediatamente el panista levantó la mano y atacó al tabasqueño por los presuntos contratos que ofreció a un empresario, y lo retó: “Si te demuestro que eres corrupto, ¿renuncias a tu candidatura?

En el tercer y último debate, celebrado en elorganizado por el Instituto Nacional Electoral, no fue la diferencia de los dos anteriores queEn este último encuentro los candidatos presidenciales se dieron con todo principalmente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que se acusaron de corruptos,En el tema del crecimiento económico el ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se fue contra AMLO al afirmar que éste como Jefe de Gobierno se generaronLópez Obrador no tardó en disparar sus dardos:Anaya aprovechó 11 segundos para mostrar una página web donde se muestra que AMLO dio dinero a una empresario.