Los datos de educación, ciencia y tecnología que utilizaron los candidatos en el último debate presidencial

Ricardo Anaya

Frase: “En este gobierno, la SEP gastó más dinero en publicidad, mil 963 millones de pesos, de lo que se gastó en la capacitación de maestros”.

Calificación: Verdadero

La Secretaría de Educación Pública gastó mil 963 millones de pesos en Comunicación Social en 2017, una cifra dos mil 680% superior a la autorizada por el Congreso para este rubro.

En contraste, en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente sólo invirtió 949 millones de pesos, lo que significó un subejercicio del 42% al monto aprobado en el Congreso, que fue de mil 654 millones de pesos.

