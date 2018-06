Otorgan más amparos a detenidos por desaparición de estudiantes de Ayotzinapa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

notificó hoy oficialmenteque se suman a la difundida el pasado 4 de junio, y ordenan crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar de nuevo el caso.oficializó los amparos 204 al 206/2017 en favor de, presuntos integrantes deque confesaron el secuestro, asesinato y quema de los normalistas.El amparo previo,había sido en favor dey la Procuraduría General de la República () había informado que esperaba la notificación de las demás sentencias para decidir cómo impugnarlas.también incluye a otros cuatro quejosos, cuyos nombres fueron tachados por el tribunal colegiado en la versión pública de la sentencia, pese a que las identidades de todos los acusados son conocidas desde hace años.Igual que en el caso deel tribunal colegiado revisó amparos contra autos de formal prisión dictados por delincuencia organizada y otros delitos en la causa penal 123/2014, y ordenó reponer los procesos desde el inicio con la condición de que PGR presente un dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul para probar que los acusados no fueron torturados.De no presentarse este dictamen en plazo de diez días, el tribunal colegiado ordenó tener por hecho que hubo tortura, lo que implicaría la libertad de los acusados.Además, en una larga sección de las sentencia que no tiene precedentes en la justicia mexicana, el tribunal desconoció la investigación de la PGR y ordenó crear una Comisión en la que representantes de las víctimas y latendrían el mando.Esta parte de la sentencia es la quepodría intentar impugnar por invasión a la esfera de atribuciones que le otorga el artículo 102 de la Constitución, pues en lo que se refiere a la protección en favor de los acusados, los fallos de los tribunales colegiados en amparos en revisión son inatacables.Supervisar la ejecución de los amparos corresponde al Tercer Tribunal Unitario con sede en Reynosa, a cargo del Magistrado Sabás Pérez García.Hasta ahora, Pérez no ha requerido al Juez de Distrito que lleva los procesos en Matamoros, David Calderón, ni a las demás autoridades señaladas por el tribunal colegiado, para que acaten la sentencia.El proceso de cumplimiento del amparo, en la parte que corresponde a la Comisión de la Verdad, podría tomar años, y tendrá la dificultad logística de que los desacuerdos entre sus integrantes tendrían que ser arreglados ante el tribunal unitario en Reynosa.REFORMA publicó ayer martes que Calderón absolvió a otros cuatro involucrados en el caso Ayotzinapa, tres de Guerreros Unidos y un policía de Iguala, pero solo uno de ellos salió de prisión.