Las élites políticas se renuevan y una cara novel es la de Alfonso Romo,En 2011, el líder del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, convenció a Romo para que visitara a Andrés Manuel en el austero departamento del político. El empresario quedó impresionado pero, cauteloso, ordenó un estudio sobre López Obrador; lo trató, dice “como si fuera a comprar un negocio”. La investigación fue realizada por Arely Gómez, actual secretaria de la Función Pública con Enrique Peña Nieto. Romo quedó satisfecho. “Andrés Manuel (resultó ser el) mejor de todos, por mucho”. Luego viajó a Washington donde averiguó –sin especificar sus fuentes– que AMLO no tenía ninguna relación con el chavismo venezolano o similares.Romo se subió al barco del Peje y empezó a“Me he sentado con casi todos” los importantes –explica– “para ver cuáles son las diferencias reales” y “quitar las percepciones negativas” sobre el candidato. Su objetivo ha sido crear “primero confianza, segundo confianza, tercero confianza…Vamos a crear la red de confianza más importante que se ha creado en este país”. Y para lograr la empatía les hace ponerse “en los zapatos del otro lado”.Mientras avanzaba en esa tarea,En síntesis, Romo ya forma parte del primer círculo de López Obrador con quien tiene “una relación muy cercana, lo veo muy seguido”. En víspera de la elección es inevitable preguntarse cuáles serán sus responsabilidades en un gobierno encabezado por el Peje.responsabilidades públicas.El dilema es real, porque se antoja difícil que Romo se salga de la cabina de mando de un proyecto que quiere sanear a un país saqueado y mal administrado. Sobrino-nieto de Francisco I. Madero, Romo es un apasionado del cambio y la innovación tecnológica y que, según me dice alguien que lo ha tratado, quiere “generar riqueza con la gente y no contra la gente”.Si Romo se incorpora como jefe de gabinete a un gobierno hipotético enfrentará tres grandes retos.El segundo, defender sus propuestas económicas y políticas, frente a las corrientes más radicales de Morena.Finalmente, tendrá que seguir atendiendo la relación con un empresariado que reaccionará al cambio en las reglas de juego; parece firme la promesa de corregirun sector de los empresarios lo acusa de deslealtades y malas prácticas.La Revolución Mexicana engendró la figura del político-empresario, que desde sus cargos se ayudaba a triunfar en los negocios. El general Abelardo L. Rodríguez es una figura arquetípica. Fue militar,el empresario-político que como presidente traicionó el programa reformista que prometió defender. Tan nocivo el uno como el otro.Es imprescindible que, en el caso de queSería una forma de demostrar que va en serio lo de iniciar la cuarta transformación prometida por Andrés Manuel López Obrador.Los entrecomillados provienen de los textos de Hiroshi Takahashi y Jonathan Torres en Forbes y la entrevista que le hizo René Delgado para Reforma.Twitter: @sergioaguayo