¡Conoce lo que está en tendencia en Spotify!

Estas son las 10 canciones de la semana más escuchadas en Spotify tanto en Argentina, España y más países de Latinoamérica.1.- “Te boté” - Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio García, Darell y Casper Mágico2.- “Sin pijama” - Becky G y Natti Natasha3.- “Dímelo” - Paulo Londra4.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin5.- “X” - Nicky Jam y J Balvin6.- “Te amo” - Piso 21 y Paulo Londra7.- “Madura” - Cosculluela con Bad Bunny8.- “Bufón” - Lit Killah9.- “Nena maldición” - Paulo Londra con Lenny Tavárez10.- “Dura” - Daddy Yankee1.- “Te boté” - Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio García, Darell y Casper Mágico2.- “La player (Bandolera)” - Zion & Lennox3.- “Sin pijama” - Becky G y Natti Natasha4.- “X” - Nicky Jam y J Balvin5.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin6.- “Por perro” - Sebastián Yatra con Luis Figueroa y Lary Over7.- “Madura” - Cosculluela con Bad Bunny8.- “Dura” - Daddy Yankee9.- “Duro y suave” - Leslie Grace y Noriel10.- “No es justo” - J Balvin, Zion & Lennox1.- “No es justo” - J Balvin, Zion & Lennox2.- “Te boté” – Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio García, Darell y Casper Mágico3.- “La player (Bandolera)” - Zion & Lennox4.- “Te amo” - Piso 21 y Paulo Londra5.- “X” - Nicky Jam y J Balvin6.- “Ambiente” - J Balvin7.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin8.- “Por perro” - Sebastián Yatra con Luis Figueroa y Lary Over9.- “Madura” - Cosculluela con Bad Bunny10.- “Déjala que vuelva” - Piso 21 con Manuel Turizo1.- “Te boté” - Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio García, Darell y Casper Mágico2.- “Sin pijama” - Becky G y Natti Natasha3.- “1, 2, 3” - Sofía Reyes con Jason Derulo y De La Guetto4.- “X” - Nicky Jam y J Balvin5.- “Usted” - Juan Magán, Mala Rodríguez6.- “La cintura” - Álvaro Soler7.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin8.- “I Like It” - Cardi B, Bad Bunny, J Balvin9.- “Dura” - Daddy Yankee con Becky G, Bad Bunny y Natti Natasha10.- “Madura” - Cosculluela con Bad Bunny1.- “Te boté” - Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio García, Darell y Casper Mágico2.- “X” - Nicky Jam y J Balvin3.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin4.- “Sin pijama” - Becky G y Natti Natasha5.- “To My Love” - Bomba Estéreo y Marcos Masis aka Tainy6.- “1, 2, 3” - Sofía Reyes con Jason Derulo y De La Guetto7.- “Culpable o no (miénteme como siempre)” - Luis Miguel8.- “One Kiss” - Calvin Harris y Dua Lipa9.- “Déjala que vuelva” - Piso 21 con Manuel Turizo10.- “El préstamo” – Maluma