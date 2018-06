Bata-kymono-primaveral hoy en hoy Una publicación compartida de Natalia Tellez (@natalia_tellez) el 11 Jun, 2018 a las 11:06 PDT



"Ahora lo que hago en cine es un personaje muy bonito, empiezo siendo una planeadora de bodas; es de estas personas que quieren ser amables, pero hay amargura en su alma y corazón, acabando insultando a todos", cuenta Natalia.

es alguien que intenta ser amable, pero la verdadcon la cinta" que será su primera incursión en el cine., pero la mujer de 32 años de edad realmente estudió actuación.Anteriormente Natalia participó en la serie"En las buenas y en las malas",, es protagonizada por"Siento que el cine es un núcleo muy específico y son de referentes, es normal que no se sepa que actúo y no me puedo ofender pues llevo años conduciendo; la satisfacción es cuando llegas a un casting y logras quedarte con el papel", señala.