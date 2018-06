Se defiende Paola Rojas de insultos en Twitter por Zague

Esos hackers son cada vez más creativos . Sabía del " Photoshop en video " , pero nunca pensé que me lo aplicarían a mi ... ¡Ahora me toca aguantar a Luisito @GarciaPosti y Christian @martinolimx ! — Zague (@LRZague) June 12, 2018

El escándalo del "pack" decreó otro polémico capítulo debido a que supuestamente no era dirigido asu esposa y conductora de Televisa, quien respondió a las críticas en redes sociales.En Twitter se intuyó que la ucraniana,, era la persona a la que Zague le había mandado el video.El futbolista no ha contestado, lo único que

Luego de que esto ocurriera, Paola Rojas, se ha enfrentado a burlas, críticas, insultos y comentarios acerca de lo ocurrido.

Solamente hay un tweet que podría hablar sobre lo sucedido, y es que la periodista publicó sin contexto la siguiente frase:

Las ofensas se cuentan por miles, pero no me detengo. Soy más fuerte de lo que pensaba. — Paola Rojas (@PaolaRojas) June 14, 2018



“Eres ejemplar, mujer divina, trabajadora, inteligente y gran amiga. Tu adelante como siempre”, expresó la directora de orquesta mexicana Alondra Parra.

No se sabe de quienes habla, si de los que la insultaron a ella o al mismoPero en los miles de comentarios de este tuit, hay de todo, mensajes de apoyo de famosos como de seguidores, hasta groserías de detractores de Rojas.“Eres una guerrera siempre Pao saludos y bendiciones”, escribió la modelo y conductora Gaby Elizalde.“Abrazo fuerte, querida @PaolaRojas, con cariño y admiración. El ruido mala leche termina apagándose en algún momento. Y aquí seguimos los que te apreciamos”, dijo la periodista Gabriela Warkentin, quien moderó el tercer debate presidencial el pasado martes.“No cabe duda de eso Paola. Eres una gran mujer, gran profesional y una extraordinaria mamá! Te abrazo a la distancia!”, indicó el actor Luis Gatica.“Te mando de besos reina”, fue el breve mensaje de la periodista Martha Figueroa.Algunos comentarios 'fuera de lugar' por vulgares, abrieron paso a la polémica en el mismo post de Rojas y varias usuarias defendieron a la conductora.“Hay algo que se llama respeto, no le enseñaron valores en su casa?”, de @Acba13.“Sólo déjalo pasar recuerda que la mayoría tenemos memoria de corto plazo..al rato sale otra nota y alguien más a quien chingar”, de @blankaestela17.“Ay xfavor respeten!! No sean tn groseros ésta chica es 1 dama, a ustedes no les gustaría q insultaran así a sus hijas o a su mama verdad???”, de @Xmispistolas.“Los insultos solo denotan inferioridad, pobreza mental y una gran falta de educación por parte de quien los emite. Un fuerte abrazo de una persona que admira tu trabajo”, de @Enfawe.