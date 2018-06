"Habías sido tan tímida cuando saliste, que luego cantes y te convertiste en una leona. Ha sido genuinamente increíble".



"Muchas gracias Howie Mandel. Estoy muy feliz y no puedo estar más agradecida".

Una niña británica de tan solo 13 años de edad, sorprendió con su gran energía y su potente voz en su participación para el programa “America's Got Talent”.Se trata de Courtney Hadwin, quién interpretó el tema “Hard to Handle de Otis Redding” ante el jurado y provocó una ovación desmesurada. Howie Mandel, juez de esta edición, la apoda como la próxima Janis Joplin y no parece estar equivocado.Hadwin ya se había labrado un camino en televisión: fue finalista de la versión británica de “La Voz Kids” en 2017.Checa la actuación de la joven que dejó impresionado a Simon Cowell, quien expresó en redes sociales:La talentosa joven agradeció al jurado en su cuenta de Twitter: