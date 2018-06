Ante Uruguay podría jugar Salah y el jugador más veterano de Rusia 2018

de cara al debut de Uruguay y Egipto en la Copa Mundial el viernes.Los rioplatenses asoman como grandes favoritos para ganar el Grupo A, que completan Rusia y Arabia Saudí, y por elloy que casi lo deja afuera del mundial.pero no se descarta que el técnico argentino de Egipto, Héctor Cúper, prefiera darle unos días más de recuperación si considera que su equipo no tiene esperanzas ante los uruguayos.Cúper dijopero no confirmó su alineación en una conferencia de prensa el jueves.El técnico de Uruguayaunque reconoció que el egipcio “es un talento del fútbol y siempre que se enfrenta a un gran jugador hay que tomar previsiones”.y cayó en octavos de final cuatro años después ante el pentacampeón mundial Colombia, tras no sobreponerse a la suspensión de Luis Suárez por haber mordido al italiano Giorgio Chiellini en el cierre de la primera ronda.Sigue contando con Suárez y Edinson Cavani, dos de los mejores delanteros del mundo, y con una defensa firme encabezada por Diego Godín. Pero a eso le suma ahora un mediocampo teóricamente más fuerte que el de tiempos pasados, con jugadores que marcan y también piensan en atacar.Cuenta con una de las duplas de atacantes más fuertes del mundial.

Luis Suárez y Edinson Cavani

Suárez anotó 31 goles en todas las competencias con Barcelona y Cavani 48 con París Saint Germain.Los volantes, sin embargo, son figuras jóvenes, poco fogueadas a nivel de selección, promovidas en la recta final de las eliminatorias por el técnico Oscar Washington Tabárez, que está en su cuarto Mundial, tercero consecutivo. Y habrá que ver si están a la altura de las circunstancias.Todas las miradas apuntan hacia Salah en la víspera del encuentro. El egipcio causó sensación desde su incorporación al Liverpool el año pasado, redondeando una temporada de ensueño con 44 goles en todas las competencias y el título de cañonero máximo de la Liga Premier. Hay quienes creen que podría pelear el Balón de Oro con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.Se dice que Salah se desvive por jugar ante los uruguayos.“Estamos aquí por primera vez en 28 años y tenemos grandes ilusiones”, declaró Salah en la concentración del equipo en Gozny, antes de viajar a Ekaterimburgo.Uruguay tiene más tradición y experiencia. Un equipo sólido, que sigue un proceso dirigido por Tabárez desde hace 12 años.Uruguay, por otro lado, ya no depende de su firmeza defensiva y de los pelotazos y las jugadas con pelota detenida para anotar. Ahora tiene volantes de clase como Giorgian de Arrascatea, Nahitan Nández, Rodrigo Betancur y Matías Vecino, mediocampista de marca pero que consiguió un gol que clasificó al Inter a la Liga de Campeones.Godín, su compañero en Atlético de Madrid José María Jiménez y los laterales Guillermo Varela y Martín Cáceres, más los volantes de marca, podrían ser una barrera infranqueable para un Salah que estará rodeado de jugadores mediocres. El volante Mohamed Elneny, del Arsenal, es el único otro jugador egipcio que milita en un club grande de Europa. La mitad del plantel actúa en clubes árabes.y cuyos reflejos no son los de antes, la oportunidad de hacer historia como el jugador de mayor edad que disputa un mundial,

Essam El Hadary