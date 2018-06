Desconcentrados y molestos en el Tricolor

Algunos jugadores de la Selección Nacional se encuentran molestos ya que tendrán que esperar al menos un día más para poder ver a sus familiares en Rusia, luego de que los vuelos charter en los que se tenía planeado que viajaran a territorio mundialista, no se llevaron a cabo.



La incomodidad se ha convertido en desconcentración y algo más con lo que tendrá que luchar Juan Carlos Osorio. Los tricolores esperaban a sus seres queridos para este jueves, pero no pudieron viajar luego de que recibieron una noticación en la que les indicaron que los aeropuertos de Moscú están a su máxima capacidad y no podían hacer sus conexiones.



Entre los seres cercanos de los jugadores están los familiares de los Dos Santos, Jonathan y Giovani. Algunos de estos vuelos saldrán este viernes por la noche y otros tendrán que esperar.