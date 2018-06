El Titán mira a la Selección

Desde septiembre de 2015 —cuando México quedó a unos puntos de clasificar a Río 2016— Gustavo Ayón no se ha vuelto a poner el jersey de la Selección Mexicana de basquetbol.

Para el compromiso del 28 de junio contra Estados Unidos, (clasificatorio para el Mundial),el Titán volvió a ser convocado y aunque no confirma que estará, el solo hecho de aparecer en la lista, refleja el interés del nayarita por regresar al combinado nacional.

“Hay que esperar a que termine la Liga y tomaré una decisión. Estoy convocado y ansioso por estar, pero también hay que ver en qué circunstancia me encuentro al finalizar la Liga”, dijo Ayón, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

El Titán se encuentra disputando la final de la Liga Endesa con el Real Madrid. Ayer perdieron 90-94 con el Baskonia, por lo que se aproxima una serie de largo aliento.

Ayón desistió ir al repechaje de Río 2016 y al resto de los juegos en los que estuvo Sergio Valdeolmillos como entrenador tricolor.

En la primera convocatoria del nuevo estratega Iván Déniz, el jugador del Real Madrid apareció.

“Era algo obvio y claro, si no estás al frente de la Selección, como fue este año, me imagino que la Federación ya no estaba de acuerdo, no puede ser que dejes a tu asistente dirigiendo a tu equipo en un momento tan importante, que es un premundial, que son la fechas para calificar al Mundial, para mí eso era más que obvio”, declaró Ayón, de 33 años de edad.

Valdeolmillos no estuvo en los primeros partidos de este año por asuntos personales.