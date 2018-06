donde cantó sus éxitos, al lado de Aida Garifullina.El cantante británico iCon acrobacias,dio inicio el Mundial de Rusia 2018.

Robbie Williams en el inicio de Rusia 2018

Inicio del Mundial Rusia 2018

Williams inició con su éxito 'Let Me Entertain you'

Aida Garifullina y Williams cantaron 'Angels'

Garifullina y Williams estuvieron acompañados de Ronaldo

Aida Garifullina

Aficionados pudieron disfrutar de la apertura en el FIFA Fan Fest

En el FIFA Fan Fest también hubo espectáculos alternativos

¡Ya inició Rusia 2018!

El primer partido es entre la selección anfitriona y Arabia Saudita