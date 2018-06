Lo acuchillan por la espalda durante riña

El hecho ocurrió el pasado martes por la tarde, en la parte de arriba de una casa color salmón, ubicada en la calle las Abandonadas, donde un joven requería de una ambulancia porque lo acuchillaron por la espalda.



El afectado presentaba una herida en la espalda por arma blanca, esto después de confrontar a otro hombre apodado como “El Paco”, habitante del callejón La Paila, con el cual tenía rencillas desde hace bastante tiempo.

Un joven resultó con una herida en la espalda luego de participar en una riña, en la colonia La Venada.Tras su arribo, paramédicos de Protección Civil, atendieron al lesionado quien dijo llamarse Gerardo, de 18 años de edad.Minutos después de que los socorristas atendieron a Gerardo, se retiraron de la casa, mencionando a la mamá del afectado que la cortada que presentaba no era de gravedad, por lo que no requería mayor atención o ser trasladado al hospital.La mamá de la víctima, identificada por el nombre de Leticia, de 40 años de edad, solicitó el apoyo de la policía para detener al agresor de su hijo, sin embargo, cuando los oficiales llegaron “El Paco” ya no se encontraba en las cercanías.