Bancada priista analizará propuesta para derogar de delitos contra el honor

María Luisa Pérez Perusquía, coordinadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que aún no dialoga con sus compañeros de partido para emitir una postura ante el planteamiento de Acción Nacional (PAN) sobre la derogación de los delitos contra el honor.

Los priistas representan la mayoría de los diputados en el Congreso y para poder derogar la calumnia y difamación del Código Penal del estado se necesitan sus votos. Hace una semana, el diputado Luis Baños, coordinador del PAN, dijo que su partido y el PRD estaban a favor y que solo hacía falta la opinión del PRI.

En entrevista, la priista dijo que el dictamen aún no se encuentra en la comisión para ser discutida; sin embargo, también debe conocer la opinión de sus compañeros.

“Todavía no he conocido qué esté en la agenda para la discusión en comisión, debo platicar con mis compañeros para que en cuanto inicie el análisis me den a conocer su opinión del tema, es una opinión que se debe verter a nombre de todos”, dijo.

No detalló cuál sería la postura de los integrantes del partido tricolor; además, el legislativo está a la espera de que la Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado y la Procuraduría General de Justicia emitan su opinión técnica para que los legisladores puedan tener una mayor visión y contexto para la determinación final.