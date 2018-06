Columna Jurídica

Como parte del desarrollo de una audiencia de juicio oral en el proceso penal acusatorio y adversarial, los abogados que intervienen tiene la oportunidad de presentar ante el Tribunal las pruebas que les fueron admitidas durante la etapa intermedia y que les permitirán sustentar la correspondiente teoría del caso dependiendo su postura, esto es, como fiscales o como defensores.

Pues bien, uno de los actos procesales esenciales que permitirán conocer al Tribunal sobre el contenido de la teoría del caso en su parte fáctica y probatoria es el testimonio de las personas que acudan como testigos o como peritos y que, durante la etapa de investigación tanto inicial como complementaria, e inclusive de manera superveniente, aportaron de manera oral o escrita su versión acerca del hecho o hechos motivo del juicio oral.

Este testimonio no puede, por regla general, ser presentado ante el Tribunal mediante un registro documental, sino que requiere la presencia física de la persona que refirió la información ante el Ministerio Público o el defensor, pero ahora ante los integrantes del Tribunal de enjuiciamiento, quienes deberán analizar la veracidad del dicho de esa persona conforme a las máximas de la lógica y la experiencia, así como del conocimiento científico en el caso de peritos. Si la información es vertida por testigo o perito de la contraparte y está siendo modificada en comparación con el dicho original, el contrainterrogatorio será el ejercicio idóneo para advertir dicha contradicción ante el Tribunal y con ello restarle credibilidad a esa persona.

Como parte de las recomendaciones y consejos que las instituciones académicas internacionales están aportando a las nuevas generaciones de abogados en México y América Latina en general, podemos enunciar las siguientes, mismas que propone California Western School of Law como parte de su programa de capacitación y evaluación en las competencias de litigación oral.

Para el desarrollo del interrogatorio, se aconseja cumplir con los siguientes parámetros: a) Acreditar al declarante de manera suficiente; b) Examinar al declarante de manera organizada; c) Examinar al declarante sobre los temas pertinentes; d) Examinar al declarante con preguntas no objetables; e) Utilizar declaraciones anteriores para superar contradicción, apoyar memoria o solicitar aclaraciones pertinentes; f) Introducir de manera adecuada, clara y entendible los medios de prueba (documentos o evidencia material); g) Lenguaje verbal adecuado, claro y entendible; h) Lenguaje no verbal acorde con el lenguaje verbal.

Para el caso del contrainterrogatorio, lo recomendable es: a) Realizar preguntas no objetables; b) Enfocar al declarante en temas y objetivos concretos escuchándole activamente, para debilitarle; c) Utilizar declaraciones anteriores para evidenciar contradicción o eventualmente para apoyar memoria; d) Controlar al testigo; e) Lenguaje verbal adecuado, claro y entendible; f) Lenguaje no verbal acorde con el lenguaje verbal.