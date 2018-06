Anuncian Feria del Helado en Tula

"Si eres de la región de Tula y no tienes planes para el próximo 30 de junio, te invitamos a darte una vuelta en la Primera Feria Artesanal del Helado, en la cual participarán más de 80 productores que ofrecerán sabores hechos con frutos típicos y también encontrarás opciones no tan típicas pero que no dejan de ser deliciosas".





Así lo externó Magda Olguín Rodríguez, directora de Turismo de Tula, quien agregó que la Feria se realizará por un único día el próximo sábado 30 de junio en la explanada de la presidencia municipal.

El evento también se incorporará al recorrido de las Tres Culturas, a bordo del Tulabús, que hará una parada en el sitio y dará tiempo a los visitantes para degustar de los helados y después continuarán el recorrido.

Con estas estrategias se espera una asistencia de dos mil 500 personas en la Feria que tendrá un horario de nueve de la mañana a ocho de la noche.

El evento se realiza en coordinación con la organización civil 2myHeart y hasta el momento, de los 80 productores confirmados, 35 son de Tula.

Los organizadores señalaron que además habrá productores originarios de Santiago de Anaya, Pachuca, Ajacuba y Tezontepec.