Piden tipificar delitos de odio

Tipificar los delitos de odio contra la comunidad no heterosexual, es la petición que realizaron representantes de la asociación civil irapuatense Círculo Diverso de México, para proteger a este sector de la población y garantizarles justicia de registrarse estos hechos.Raúl Ruiz, presidente de Círculo Diverso, exigió en nombre de la comunidad LGBTTTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trasvestis, Transexuales, Transgénero e Intersexuales), al Procurador de Derechos Humanos en Guanajuato, Raúl Montero de Alba, tomar cartas en el asunto.“El ambiente de inseguridad y de incertidumbre no deja de preocupar a la población de la diversidad sexual, esto por el más reciente asesinato del joven capitalino, Ludwin Axel Coronado Licea, quien fue asesinado con claras señales de odio, y que exhibe la falta de voluntad de interés del Gobierno encabezado por Miguel Márquez Márquez, el cual ya se vio claramente superado por la delincuencia y el crimen organizado”, indicó Ruiz, en un comunicado que hizo llegar a AM.Ludwin Axel Coronado, originario de Guanajuato, Capital, estuvo desaparecido por cerca de un mes, siendo el 11 de mayo cuando se le vio por última vez, cuando salió de su domicilio en la colonia Las Teresas, mientras que el 8 de junio, las autoridades confirmaron que fue asesinado, perdiendo la vida por golpes y lesiones con arma blanca.El presidente de Circulo Diverso, hizo un exhorto para que se active el Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación, por la vulnerabilidad en la que se encuentra no sólo la comunidad LGBTTTI, sino toda la sociedad guanajuatense, por los índices delictivos.“En este sentido, la comunidad LGBTTTI del Estado de Guanajuato, exige públicamente la Tipificación de homicidios con tintes de odio estén contemplados en el Código Penal del Estado de Guanajuato, no queremos qu estos ni otros crímenes se sigan presentando en ningún grupo en estado de vulnerabilidad, y que en su mayoría quedan impunes, y no se castigue a los responsables conforme en la medida de la ley lo contemplen las leyes”, finalizó.