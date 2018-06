Proponen dignificar comercio

“Quienes fueron reubicados, vamos a revisar la situación jurídica de los espacios; y en general vamos a dignificar el comercio, en cuanto a instalaciones y las capacidades productivas y comerciales de los comerciantes así como el mejoramiento de la infraestructura de la zona.”

Yulma Rocha Aguilar

Candidata PRI



“Siempre les han prometido que se les va a dignificar y no hay ninguna propuesta de ello, les vamos a poner una nave de 2 aguas metálica, en Grillito Cantor pavimentar con concreto, hacer locales, es una zona de mucha utilidad para derechohabientes y médicos (...) quitar a los ambulantes de enfrente del IMSS y ofrecerles una alternativa a un costado, dependerá de trabajar con Mercados.”

Alfonso González Salinas

Candidato PRD



“Ya tenemos ese proyecto listo, no se pudo hacer en esta administración por la cuestión de recurso, estamos arreglando toda la zona para que quede muy digna (...) son locales, como 70 más o menos.”

Ricardo Ortiz Gutiérrez

Candidato PAN



“Se generará un reglamento que regulará, atenderá y se proporcionarán las condiciones y protección necesaria a los giros mercantiles fijos, semifijos y el ambulantaje; se generarán con esto controles de confianza con los servidores públicos que atienden y supervisan dicha actividad, se generará el diálogo con los líderes de tianguis y mercados; pero por ningún motivo se abandonará a las personas que llevan años trabajando para llevar sustento a sus hogares, todos los irapuatense tendrán derecho y oportunidad de trabajar.”

Irma Leticia González

Candidata “Juntos Haremos Historia”



“Primeramente reconocerlos, apoyarlos y ordenarlos; ellos se ganan la vida decentemente entonces tenemos que ver esa parte y dentro de nuestra propuesta de Irapuato Incluyente por supuesto que los incluimos, porque es un comercio también para poder solventar los gastos de una familia.”

Ricardo Castro Torres

Candidato independiente



“Dentro de nuestro Plan de Gobierno existe el apoyo a los comerciantes, tenemos que revisar las condiciones urbanas sobre todo en cuestión de comida sobre todo en la parte de higiene, haremos vinculación con el sector salud ya que debería de estar revisando con puntos de fiscalizaciones, sobre todo para apoyarlos y que las condiciones sean saludables y que cuentan con las capacitaciones correspondientes para el manejo de alimentos y con esto se podría detonar esto ya que se puede hacer un espacio seguro para evitar cualquier incidente en ese lugar, y que protección civil lo revise y al igual con varios comerciantes para evitar muchas situaciones.”

Arturo Contreras

Candidato Nueva Alianza

Candidatos a la alcaldía de Irapuato, propusieron dignificar la zona de comercio que se encuentra a un costado de la Clínica del IMSS, en la avenida Reforma, donde desde hace cerca de seis años, fueron reubicados comerciantes del parque Irekua, antes parque Hidalgo.Las autoridades de tres gobiernos municipales han 'engañado' a los comerciantes que ocupaban locales en el Parque Hidalgo, ahora conocido como Parque Irekua, quitándoles los espacios por los cuales estuvieron realizando pagos durante varios años.Desde el trienio del ex alcalde, Jorge Estrada Palero fueron desalojados 10 comerciantes de los locales que, por varias décadas y por generaciones les pertenecieron, con la promesa de que serían rehabilitados para convertirse en lugares más dignos.Luego del desalojo, el Gobierno del ex alcalde, Sixto Zetina Soto, prometió la reubicación, pero al final, las autoridades municipales determinaron retirarlos de la zona, reubicándolos en el pasillo que comunica a la avenida De La Reforma, con la Plaza de Toros, a un costado del Irekua.La actual Administración, a cargo del alcalde con licencia y candidato del PAN, Ricardo Ortiz Gutiérrez, se comprometió a construirles locales dignos en el pasillo que se encuentra a un costado de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), proyecto que a más de dos años y medio de su Gobierno, está ‘encajonado’.El ex director de Obra Pública, Arturo Rocha Lona, en 2017, señaló en entrevista con AM, que no se tenía recurso etiquetado para este proyecto, que requiere una inversión de 7 millones de pesos, para la construcción de 70 locales, además de no contar con fecha para arranque del mismo, aunque se habló de que sería conjunto con la mejora de la zona hospitalaria.