Vinculan con drogas asesinato de ex militar

De acuerdo con los avances de la investigación ministerial, el asesinato a balazos del dueño de una tienda de abarrotes en la colonia Lázaro Cárdenas, la noche de este miércoles, está vinculado a la venta de droga.“Agentes de Investigación Criminal (AIC) de PGJE llevan las pesquisas para identificar a los agresores, siendo una de los principales móviles del crimen la venta de droga”, dijo la Sub Procuraduría de Justicia, Región B.Durante el ataque, el hijo del fallecido quedó herido, un joven de 24 años, apodado “El Mosco”, quien fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Regional Militar y de ahí a otro hospital.El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 9:30 de la noche en la tienda de abarrotes “El General”, ubicada en el cruce de las calles Adolfo López Mateos y Constitución.El propietario del establecimiento, Juan Cortés, de 42 años, ex militar, murió junto al mostrador del negocio al recibir varios disparos a una distancia muy corta.“Servicios Periciales recabó casquillos percutidos en la escena; además, al inspeccionar el inmueble se aseguraron dos armas de fuego de calibre corto, una de ellas es hechiza, y un cargador con cartuchos útiles de grueso calibre; así como dosis de droga en envoltorios con stickers de un grupo criminal y una motocicleta con reporte de robo”, comentó la Sub Procuraduría de Justicia.