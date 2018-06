Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Era insostenible, los consejeros del SAPAL ya no tenían forma de mantener en el cargo de director general al financiero Leonardo Lino Briones y ya le avisaron que fue todo, sólo falta oficializarlo.Dicen que la gota que derramó el vaso en el SAPAL fue la crisis por la falta de agua en 100 colonias, situación que el alcalde Luis Ernesto Ayala no pasó por alto y pidió al Consejo un golpe de timón.El interino se había propuesto no darle las gracias a ningún funcionario en campaña, pero dados los resultados no le quedó de otra, de paso manda un mensaje también para otros que no “den el ancho”.La salida de Leonardo Lino de la Dirección de SAPAL tiene la bendición no sólo del alcalde interino, Luis Ernesto Ayala, sino mucho tiene que ver con el ánimo del alcalde con licencia, Héctor López Santillana, quien en su papel de candidato por la reelección escuchó todos los días en las calles las constantes quejas por las fallas en el servicio de agua potable, los cobros altos, y una mala atención.Leonardo no llegó como un funcionario cercano a Héctor López sino al presidente del Consejo, el empresario Pedro González, a quien no le quedó más remedio que agradecerle por participar. El director venía de ser tesorero del Consejo y asumió el mando en mayo del 2016 en sustitución de Enrique Torres. Resaltaron su perfil administrativo y financiero, pero se dudó de la capacidad técnica.Al final así fue, se comenta que le pesó a Lino Briones esa falta de experiencia en el ramo, pero sobre todo de liderazgo para manejar un organismo operador tan complejo y en un momento clave para presionar por concretar el proyecto de El Zapotillo, del que depende el futuro del suministro para toda la ciudad de León.Por eso en su lugar mandan a la ingeniera Angélica Casillas, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua, quien conoce de la A a la Z lo relacionado con la presa y el acueducto El Zapotillo. No se entiende este refuerzo si no es con la venia también del gobernador Márquez. La hoy diputada local originaria de Dolores Hidalgo sostuvo ayer una cena en la que le pidieron ‘entrarle al toro’.Al candidato del PAN Diego Sinhue Rodríguez le tomó por sorpresa que hayan dado ese encargo a Angélica, pues hace unos días confesó públicamente que la tenía contemplada para incorporarla a su equipo, no dijo en qué cargo, pero igual para atender los asuntos de agua potable que -de ganar la elección- se despacharán desde la nueva Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.La salida de Lino y el posible relevo no ha sido notificado aún al Consejo Directivo. Se estima que la próxima semana se celebre la sesión extraordinaria en la que deben de votar el relevo. El boletín de SAPAL dice que el director está hasta que el Consejo diga, o sea que no se va hasta que se va, jeje.La información por el desabasto de hace unos días también pareció tardía y confusa. En un principio SAPAL salió a decir que eran 20 colonias en las que había ese problema, pero ayer el gerente de Operaciones, Enrique Haro, declaró que ya se está regularizando y sólo hay fallas en 17 ó 18, o sea que desde un principio el problema fue mucho mayor al que se dijo, de 100 zonas am recibió reportes.De lo que sí puede presumir el SAPAL es de contar con finanzas sanas por la que tiene altas calificaciones crediticias. Sus indicadores de desempeño son buenos, el 65% en eficiencia física y 96% comercial. Más de un millón 600 mil leoneses tienen servicio en 1 mil 339 colonias y 22 comunidades.Ya se corren las invitaciones para el cierre de campaña del candidato presidencial de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, el 24 de junio a las 3 de la tarde en la Calzada de los Héroes.A la lista reciente de visitas de “morenos” al terruño (Yeidckol, Marcelo, Tatiana), ahora se sumó Santiago Nieto, el extitular de la Fepade enfrentado con el gobierno de Peña Nieto por la investigación por los presuntos sobornos de Odebrecht para su campaña a cambio de contratos de Pemex. Vino a presentar denuncias que, más allá de si procedan o no, es un mensaje de que no van a dejar pasar una.Al evento de firma de compromiso promovido por el Observatorio Ciudadano de León (OCL) sólo faltó Ernesto Oviedo, candidato de Morena-PT-PES. Llamó la atención porque sí fueron a ser testigos la coordinadora de la campaña de AMLO, Antares Vázquez, y la candidata al Senado, Malú Micher.Se sabe que el lunes avisaron que no estaba de acuerdo, entre otros puntos con el compromiso de implementar la figura del “City Manager” o “Administrador de Ciudad”, propuesta del OCL, organismos empresariales y sociales, para descargar el trabajo operativo de un Alcalde. Hace tres años también decidió no asistir a esa firma el candidato del PRI-PVEM-Panal, José Ángel Córdova.En visita al Distrito de Riego 011, en Pénjamo, el gobernador Miguel Márquez, en colaboración partes iguales con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entregó la reubicación de 9 pozos equipados que habían cumplido su vida útil. El beneficio es para 345 agricultores del Módulo de Corralejo.También visitó el lugar en que se construirá un Centro Impulso Social en Santa Ana Pacueco.