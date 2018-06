Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pese a que la Ciudad de México, Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana y Querétaro son por historia las ciudades favoritas por los inversionistas para desarrollo inmobiliario industrial, al listado se han sumado en los más recientes años cinco nuevos Estados, los cuales puede considerar en su toma de decisiones. De acuerdo al Panorama del Mercado Inmobiliario Industrial de la AMPIP (Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados), al concluir el último trimestre de 2017, Saltillo encabeza la lista con una Absorción Bruta Acumulada (ABA) de 79% respecto al 2016 y un inventario de cuatro millones 460 mil unidades.Esto significa que se vendieron y rentaron más inmuebles en 2017 debido en gran parte a la variación negativa de -9% en el Precio Promedio de Cierre Acumulado (PPCA).De acuerdo a Lamudi, en Saltillo las casas en venta tienen un promedio de dos millones 900 mil pesos y a la renta está en un rango de 15 mil 800 pesos. Los departamentos tienen un costo promedio de un millón 800 mil pesos, mientras que a la renta se ofertan sobre nueve mil pesos promedio.Puebla es el segundo lugar a cierre del cuarto trimestre de 2017, con una Absorción Bruta Acumulada de 76% respecto al año pasado, un inventario de dos millones 634 mil unidades y con una disponibilidad para ocupar 4.73% del total de su oferta, con una caída en los Precios Promedio de Cierre Acumulado de -6%.En Puebla hay un precio medio de dos millones 900 mil pesos por una casa a la venta; en contraste, son 17 mil 700 pesos los que se tiene que desembolsar a la renta. En cuanto a edificaciones verticales, los espacios van por el millón 800 mil pesos a la compra y 15 mil pesos al alquilar este tipo de inmuebles en la ciudad de los ángeles.Matamoros es el tercer lugar con disponibilidad de 8.35%, tiene una implicación de transacciones (compra o renta) el año pasado alzada sobre 62% de variación porcentual con relación al año anterior, un PPCA incremental de 4% en cada una del millón y medio de unidades inventariadas.Continuando con el tema en cuarto lugar aparece, Guanajuato con relación a las operaciones realizadas en el 2017 con una implicación de 40% de ABA y cuentan con cinco millones 573 mil unidades totales, de las cuales 6.97% están disponibles en el mercado.Su caída en el PPCA de -1% ayuda a que los inversionistas se den la vuelta y lo vean como un área de oportunidad para inyectar capital, no sólo a la ciudad, sino en general al Estado.Su oferta es de dos millones 800 mil pesos por una casa en venta y un millón 800 mil pesos por un departamento. Las rentas de casa median sobre los siete mil 533 pesos y 10 mil 700 pesos por un departamento de dos habitaciones.En quinta y última posición, es Hermosillo, ganó 22% en sus operaciones con un ABA de 13 mil 239 unidades y aparece con una tasa de disponibilidad de 4.10% y una oferta de millón 77 mil unidades, este mejor posicionamiento es gracias a la bajada de PPCA de -19%.Sus precios promedio de dos millones 600 mil pesos por comprar una casa, mientras que las rentas superan los 14 mil 100 pesos. En tanto que los departamentos rebasan ligeramente un millón 800 mil pesos a la venta y nueve mil pesos por arrendar esta clase inmuebles.Hoy en la CICEG que preside Luis Gerardo González García estarán especialistas del CIATEC de Ricardo Guerra Sánchez para hablar de la Normatividad Internacional de Sustancias Restringidas, un tema que en algunas ocasiones a ocasionado que el industrial no puedan exportar su producto a Europa y Asia.En la ponencia se hablará sobre regulaciones técnicas y de cumplimiento normativo a la exportación por Juan Ricardo Ruíz Rivera del CIATEC; se compartirán temas de sustancias que de deben controlar, límites permitidos y tipos de pruebas.Roberto Salazar González de IC Lawyers expondrá de las obligaciones y riesgos en operaciones de Comercio Exterior, mencionará detalles de plazos para retorno y claves de pedimento, obligaciones fiscales, cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.De acuerdo con el estudio: El Impacto Financiero por ausencias de empleados en México, realizado por Kronos Latinoamérica, el 67% de los managers encuestados notan ausencias no planeadas en lunes o viernes, antes o después de días feriados o eventos deportivos.Y, hablando de eventos deportivos, a partir de hoy durante los próximos días viviremos el Mundial de Rusia 2018.Eduardo Pascual, Director de Consultoría y Talento en Aon México comparte que en un país como México que es completamente futbolero las empresas deben tomar sus precauciones, siendo una buena oportunidad para ofrecer sueldos emocionales a sus colaboradores para que en lugar de que los partidos de fútbol sean un distractor, se conviertan en un beneficio para los empleados y logren impactar en la satisfacción de los colaboradores.El especialista menciona que las compañías puede aprovechar esta estrategia para impactar en el salario emocional que está compuesto de todos aquellos elementos de la compensación que no son tangibles, por ejemplo: reconocimientos, flexibilidad de horarios, clases de yoga, gimnasio... o ver el México vs Suecia en la oficina el 27 de junio en donde la selección podría estar jugando su pase a Octavos de final.En Aon, tendrán una campaña interna llamada, #AonConMéxico, donde tendrán actividades, incluyendo un torneo de futbolito.