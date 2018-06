En escuela vivieron momentos de terror por incendio en La Martinica

“Se veía muy feo, yo pensé que mi escuela se estaba quemando y las maestras nos empezaron a sacar como a veces le hacemos (en simulacros)”, contó un pequeño de primero de primaria.



“Durante el año hemos realizado simulacros de evacuación y en ellos tenemos una meta: evacuar a nuestros niños en menos de 3 minutos”, platicó Mariana Moreno, directora de sección preescolar del instituto.



“Ya no llores, estamos bien, yo también me asusté”, tranquilizaba un alumno de primero a su compañerito.

Ambas son docentes de más deubicado a un costado deMinutos antes de la una de la tarde,Un incendio empezó a consumir laubicada en la calle Olimpo en la coloniaLa, dieron a la indicación al resto del plantel de evacuar cuanto antes el lugar.Docentesen la esquina de la calle San Sebastián y Olimpo, en la espera de los cuerpos de auxilio, quienes no tardaron en llegar.Las clases se suspendieron yun encargado del lugar dijo que en el lugar se realizaban labores de herrería,Pocos minutos después de que reportara el siniestro Bomberos y Protección Civil acudieron para acabar con las llamas y socorrer a las personas que se encontraban cerca del lugar.Aunque no se confirmó cómo se originó el siniestro, se estima queProtección Civil levantó un acta simple en contra del gimnasio por no llevar a cabo protocolos de seguridad en las labores de herrería que realizaban y por lo que se sospecha inició el fuego.