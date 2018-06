Los motiva a ser´inquebrantables’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“¿Eres feliz?, parecería una pregunta bastante simple, porque la felicidad es una decisión, pero lo más importante es que decidas por qué eres feliz”.Así inició Daniel Habif su conferencia “Inquebrantables”, ante mil 800 personas que abarrotaron el auditorio Universum Nostrum de La Universidad De La Salle Bajío.Previo a salir al escenario, el conferencista y speaker motivacional compartió vía instagram stories el ritual que suele seguir para que su mensaje logre impactar la mente, alma y espíritu de quien lo escucha.“Me encanta, antes de salir a una conferencia, orar, bendecir, alabar, y darle gracias a Dios, todo es para él. Yo no sería nada ni nadie sin Él”, compartió en la red social.Ya en escena, Daniel Habif continuó con temas como el poder de la mente, la importancia de tener excelente actitud, lo valioso que son el tiempo y cada ser humano.“Eres único en toda la materia del universo, no hay nadie como tú. No hay trabajo más complicado que tratar de ser alguien que no eres”.El objetivo de hacer llegar el mensaje de esperanza y alegría por la vida casi se ve frustrado por unas fallas de audio que hicieron que Daniel interrumpiera su plática en repetidas ocasiones, aunque esto no se superó y los asistentes se dieron cuenta de lo inquebrantables que son.