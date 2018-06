Esto contribuyó a que Presa de la Olla se desbordara

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La abundante lluvia y unos troncos que taponearon la compuerta de la Presa de la Olla, contribuyeron que este cuerpo de agua se desbordara y ocasiona inundaciones en el Centro de Guanajuato.Alrededor de las 7 de la noche autoridades municipales y estatales activaron el Consejo de Seguridad, quienes se reunieron en la Presidencia Municipal para evaluar los daños por las torrenciales lluvias.Entre las instancias que se reunieron fueron Bomberos Voluntarios A. C., Protección Civil Estatal, Protecicón Civil Municipal, Seguridad Ciudadana, Obras Públicas Municipales, Simapag y Parques y Jardines del municipio, todos presididos por el alcalde capitalino Édgar Castro Cerrillo.En su mensaje, Castro Cerrillo apuntó que se recopiló información, con lo cual se determinó que no existe un estado de emergencia.“No hay un estado de alerta máxima, queremos dar esa tranquilidad a la ciudadanía. Hemos evaluado y no tenemos datos de personas o familias en riesgo.“Hemos derivado de la información de quienes están presentes, de que la ciudad ha vuelto a la normalidad”, señaló el alcalde capitalino.Así a las 8:30 de la noche las vialidades ya estaban operando con normalidad, ya que algunas fueron cerradas a la circulación como medida de seguridad, entre ellas la Calle Subterránea, Paseo de la Presa y Cantarranas.“Cayó una gran cantidad de agua en muy poco tiempo, por lo cual el tema inmediatamente empezó a transmitirse por whatsApp, redes sociales, y con ello se viralizó un poco la información.Castro Cerrillo precisó que la compuerta de la presa se abrió el pasado martes para que circulara el agua, pero con los escurrimientos de distintos sitios, se tapó por la presencia de troncos y madera, por lo que se hicieron las acciones necesarias para volver a permitir la salida del líquido.Finalmente, el alcalde informó que la captación de las presas del municipio subió de la siguiente manera:La Soledad martes 12 de junio era de 36.17 de su capacidad, mientras que ayer subió a 70.54 por ciento.La Esperanza tenía 59.20 de su capacidad y ayer subió a 72.10 por ciento.Finalmente, Mata estaba a 55.96 por ciento y este miércoles subió a 61.76 por ciento.