"El proceso ante el caso de Mara Fernanda sigue su curso, Ricardo Alexis permanecerá en prisión. Hasta el momento no se ha recibido notificación de amparo alguno", destacó en su cuenta de Twitter.

Un Tribunal Colegiado en materia Penal invalidó el proceso por el delito de feminicidio en contra del chofer de Cabify, Ricardo Alexis "N", acusado por el presunto asesinato de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (Upaep), Mara Fernanda Castilla Miranda, sin embargo eso no significa que vaya a salir en libertad.Se determinó que existió un vicio formal en la integración de las pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues se abrió el proceso de feminicidio en una carpeta diferente a la que existe, donde se acusa al ex chofer de privación ilegal de la libertad, sin conmutar las penas como marca el código penal.En caso que no se sustenten las pruebas correspondientes, se abre la posibilidad de que el presunto responsable salga libre de la cárcel en las siguientes semanas.Una semana después se encontró el cadáver de una mujer y horas después, el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, confirmó que se trataba de la estudiante de la Upaep.Las investigaciones avanzaron y la FGE explicó que Ricardo Alexis "N" era el presunto feminicida de Mara Castilla Miranda.La Fiscalía General del Estado informó que el presunto responsable del caso seguirá en prisión.