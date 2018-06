Amazon ya vende carne y otros productos en camiones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Donna Brunswick manejó hasta un Costco el mes pasado para ir por casi un kilogramo (dos libras) de filete crudo... pero no lo recogió en el supermercado, sino en un camión en el estacionamiento.Es una forma peculiar para que la compañía entre en contacto con sus clientes en persona, expanda su presencia física y se promueva. Amazon también ha utilizado los camiones para tratar de que la gente vaya a Whole Foods, la cadena de supermercados que compró el año pasado. El servició debutó hace dos años y los camiones ya recorren casi 40 ciudades de Estados Unidos e Inglaterra.La inspiración, dice Margot Johnson, directora de “Treasure Truck”, fue el camión de helados, otra tienda sobre ruedas que aparece repentinamente.Aunque las ventas del “Treasure Truck” representan una pequeña fracción del enorme negocio de Amazon, el valor para la compañía podría estar en las descargas de la aplicación que los camiones generan, de su habilidad para evaluar qué productos se venden mejor y las expectativas que ocasionan, indicó Aaron Cheris, quien dirige el modelo de distribución de Bain & Co.