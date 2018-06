Provoca movilización falsos ejecutados

La movilización se registró ayer minutos antes de la 1:00 de la tarde, como respuesta a la denuncia anónima que hicieron al 911, sobre personas ejecutadas en la dirección señalada.



Autoridades reiteraron que se realizaron inspecciones en tres comunidades aledañas, sin obtener resultados favorables.

Patrullas de Seguridad Municipal en Manuel Doblado se movilizaron la tarde de ayer, luego de unAutoridades municipales señalaron que a pesar del recorrido que las unidades hicieron por las zonas aledañas a la comunidad El Guayabo de Santa Rita, ubicados sobre la carretera Manuel Doblado-Cuerámaro, no se encontró ningún cadáver.De manera extra oficial se dijo que los cuerpos pudieran haberse encontrado en una propiedad privada en la misma comunidad, por lo que no habían podido ser localizados.Habitantes de la zona señalaron que dos personas habían sido “levantadas” en la comunidad de vado de Zapién; se presume que pudo haberse tratado de los cuerpos de estas personas, aunque autoridades no han hecho ninguna declaración al respecto.