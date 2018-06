Provocan lluvias desbordamiento de canales de riego

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las lluvias que se registraron en los últimos días en Celaya provocaron el desbordamiento de los canales de la Primera y Segunda Fracción de Crespo, detalló el director de Protección Civil, Iram Álvarez de la Rosa.“Tuvimos una precipitación de casi 17 horas continuas y tuvimos el problema de dos canales de riego en la Primera y Segunda Fracción de Crespo debido al azolve y falta de limpieza de los canales”, explicó.Vecinos de estas zonas afirmaron que desde el jueves por la mañana sufrieron encharcamientos considerables lo que provocó que no pudieran salir de sus casas tras las lluvias.Álvarez de la Rosa informó que cuatro casas de la Primera Fracción y dos más de la Segunda Fracción fueron las que sufrieron los principales daños situación que los obligó a apoyarlos en la limpieza de sus hogares sin que haya sido necesario evacuar a los vecinos.El titular de PC aseguró que la limpieza de estos canales le corresponde al Comisario Ejidal de ambas comunidades, acciones que no realizó para evitar estos problemas.De igual forma vecinos de la colonia Villas de los Arcos reportaron importantes encharcamientos de hasta 20 centímetros o que provocó dificultades para el tránsito en la zona.Ante esta situación, Iram Álvarez recordó que estos encharcamientos se presentan por la basura que bloquea el flujo de agua en el drenaje.La dirección de Protección Civil reiteró que es importante evitar arrojar objetos o basura en la calle, no intentar cruzar corrientes de agua, evitar tocar postes, cajas de luz o cables, evitar transitar por calles donde se registran anegaciones, circular despacio, con luces encendidas, intermitentes, y cinturón de seguridad y enseñar a menores a utilizar el número de emergencias 9-1-1.