Si es diputado no votará en bloque, ni por el Procurador

El candidato del PAN a diputado local por el distrito XV de Celaya y Tarimoro, Paulo Bañuelos Rosales, asegura que no votará en bloque con su partido en el Congreso del Estado, en caso de verse favorecido con el voto de los ciudadanos.Si ello implica no votar en conjunto con sus compañeros de partido, asegura lo hará. Así lo manifestó al ser cuestionado sobre la posible continuidad del hoy procurador de justicia, Carlos Zamarripa en el gobierno del estado.Al hablar del tema, cuenta que hace algunos años él y su familia fueron agredidos en su domicilio, por lo que reconoce una complicada situación de inseguridad.El candidato a gobernador, Diego Sinhué Rodríguez, ha señalado que va a analizar la permanencia del procurador Carlos Zamarripa. ¿Dados los resultados, considera que debe de seguir?Está complicado ese tema. He escuchado a Diego que no únicamente el tema del fiscal, sino que va a ver a todo el gabinete. Hay gente que son muy buenos, y hay gente que no es tan buena, pero en el tema de la Procuraduría debemos de tener un poco más de criterio, de análisis. No sé si nos vaya a tocar a nosotros, se me hace que sí. Tenemos que poner puntual asistencia a ese tema. Es una situación de seguridad que a mí me ha pasado, y lo he visto, y la neta que sí hay muchas áreas de oportunidad.¿Usted ha sido víctima?Yo he sido víctima.¿Nos puede contar cómo fue?Sí, claro. Se metieron unos señores a mi casa. Estábamos mi esposa, mi hija y yo. A las dos de la mañana nos golpearon y a mi hija le dieron un navajazo, en la recámara hubo mucha sangre. Por eso yo digo que debemos de vigilar que sea una persona en el tema de seguridad y en el tema de procuración de justicia, gente que sean sensibles a esa parte, no que seamos tan autoritarios.¿Si la esencia de la reforma que hubo era que el fiscal fuera autónomo parece que poniendo al que está ahorita no habría tanta autonomía.Pues sí. Es cierto eso, no hubiese tanta autonomía, pero yo digo que tienen que revisar los perfiles. Vamos a ver como diputados si nos favorece el voto. Lo que sí les digo es que voy a revisar personalmente este tema. Y si no estoy de acuerdo pues no estoy de acuerdo.¿No lo va a votar?Por supuesto que no.Generalmente los diputados del PAN votan en bloque...Sí, pero en este caso, por eso les estoy diciendo que yo voy a ser diferente. Si el bloque de los diputados del PAN, si me convence, voy a votar, si no, yo voy a ser la diferencia.¿Qué va a hacer para estar más cerca de la gente?Quiero gente que esté en esas casas de gestión y que trate bien a la ciudadanía, no queremos gente enojada, y el diputado tiene que estar mínimo cada 15 días atendiendo directamente a la ciudadanía. Los ciudadanos están molestos porque no los atienden, van y buscan a los diputados y resulta que no está, que está en Guanajuato, van a Guanajuato y no está. Si me dan la oportunidad vamos a hacer la diferencia.¿Cuántas casas de gestión va a poner?Mínimo vamos a poner dos en Celaya y dos en Tarimoro, de ahí, conforme vaya teniendo la necesidad de poner otras.¿Cuáles son sus propuestas?El tema del agua es una propuesta que vamos a impulsar en el Congreso, donde el uso del agua, sobre todo en el uso del campo, implementar todas las técnicas del uso eficiente del agua. Otro, el tema de la reforestación. Otra es de las casas de gestión .Otra, que tiene que ver con el empleo temporal. El temas de las guarderías, que tienen que tener un horario amplio. El tema de la seguridad en las escuelas de nivel medio superior.En esta mesa hemos tenido a candidatos que nos han dicho que el PAN está haciendo uso de los programas sociales para orientar a votar por ellos. ¿Qué nos puede decir como panista?Yo he visitado tianguis, mercados, colonias, comunidades, y de cien gentes que les he saludado, tres, cuatro gentes me han mandado a freír espárragos, así como va. Me han dejado hasta con la mano estirada para saludarlos. Me han dicho que eres igual que todos y que no sé qué. Yo les digo que no somos iguales todos y yo voy a hacer la diferencia, estamos jugando limpio. Yo les digo: agarra que te dan y vota por el PAN.