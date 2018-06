Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Toda campaña electoral debería tener una visión estratégica de los dos actores principales: la de los ciudadanos y la los candidatos.La misión de los candidatos es convencer al electorado en un corto tiempo, de que él, o ellos, son la solución inteligente a los problemas que aquejan a la ciudad. Pero la mayoría de las veces, los candidatos no generan propuestas científicas, es decir, realizables, por el contrario, abusan del lenguaje y de la mentira. Por ello, se centran en el electorado con menor información, pero sensible y vulnerable.Los candidatos, un buen porcentaje, saben sumar y restar, calculan su impacto electoral en función de oídos y manos a las que pueden llegar. Son elementales. Fundan su expectativa en su capacidad de conmover o impresionar. De acuerdo al sapo es la mentira.Las campañas electorales son un medio para llegar a gobernar, y gobernar es tomar poder. Por eso, hay campañas tan largas como la que ha hecho el señor López. El tiempo invertido es proporcional a la dificultad que implicaba llegar a tomarlo. Esa larga campaña, le permitió el conocimiento y reconocimiento de la problemática social, y desde luego la posibilidad de pensar en su solución. Por eso al señor López, no hay huracán que lo mueva. Conoce al dedillo el país, ha tenido tiempo para reflexionar y diseñar políticas sociales que asumiría en el gobierno de la Nación.Si alguien tiene dudas sobre lo que digo, puede consultar el Proyecto de Nación 2018-2024, es un documento que ha pasado por el filtro de especialistas en temas de educación, economía, seguridad, gobierno, medio ambiente, cultura, política exterior, finanzas, justicia, campo, energía y otros temas. Si bien, uno no puede estar de acuerdo en todo, incluyendo las comas, y los dos puntos de cada párrafo como lo hacen algunos, las líneas generales que se plantean son suficientes para ponderar que hubo tiempo e inteligencia en su creación.Lo anterior, me permite contrastar con los planteamientos que se hicieron para el gobierno de Guanajuato y para los municipios. Una buena mayoría de los discursos de los partidos políticos, no tienen un sustento científico, es decir no hay análisis, no hay reflexión, no hay aplicación de las ciencias sociales en las propuestas, y cuando las hay, están diluidas en función de la capacidad del [email protected] E incluso, hubo algunos, a los que solo los armaron de valor y los sacaron a la calle cazar electores con tan mala estrategia, que terminaron enredados en sus propias trampas.El Pan tras su largo reinado de 20 años en Celaya, parecía el mas experimentado. Pero, solo ha se ha concretado en atender la red de votantes que ha tejido sobre la base de la dadiva, la necesidad y la estulticia. Parecía que tenía en la mano el triunfo, pero también se ha desfondado ante un escenario distinto al que habían gobernado. No tienen propuestas, no tienen ideas, ha sido alarmante su falta de contenidos en sus esporádicas presentaciones. Veo en ellos los viejos esquemas de extorsión del viejo Pri, como el intercambio de favores sobre la base de la intimidación, los beneficios sociales condicionados de manera vulgar.El Pan se derrumbó en el municipio. Se aferró al pasado. Se olvidó que hay mentes frescas. En el curso de los 20 años de sus gobiernos, surgieron nuevas generaciones: jóvenes y adultos que saben mucho mas que sumar y restar, que hoy comprenden a la luz de la ciencia, que las palabras y las promesas sin sustento son carroña. Más de 290 mil electores no votan por el Pan, de esa cifra, cerca de 200 mil son jóvenes, ellos no son fáciles de engañar, ni de comprar.De esa masa juvenil surge el equipo de jóvenes que rodea a Javier Mendoza Márquez, sorprendieron por su visión y su estrategia. Fueron tejiendo a lo largo de meses una estructura ganadora, con sustentos programáticos, con análisis de los problemas y las soluciones para nuestro municipio. Fueron los únicos que comprendieron que enrolarse con un partido político, era un suicidio anunciado. Por eso, la candidatura independiente, fue una decisión correcta. Por eso, los celayenses les han abierto la puerta de sus casas. Y seguramente votarán por ellos.Dicen que los caminos de la vida se entrecruzan en distintos momentos.a unos años de abandonar el Pri, fundó el Prd en Tabasco. Ese mismo año,ganaría la alcaldía de Celaya, y realizaría por primera vez, un gobierno incluyente con los personajes de oposición de ese momento. Las diferencias con el gobernador priista, de esa época Rafael Corrales Ayala, lo obligarían a tomar distancia. Lo mismo había ocurrido con el señor López, y el gobernador de Tabasco, González Pedrero.Este paralelo en tiempo, sobre dos figuras que hoy son claves para entender el escenario local y nacional, hablan de un origen común, pero también un largo camino de experiencias y disidencias. Ambos tienen experiencia política, el conocimiento del sistema, la confianza y la esperanza de la gente, pero también tienen en sus manos una responsabilidad enorme. Lo importante es entender que es una responsabilidad compartida porque no hay gobierno sin ciudadanos, y no hay ciudadanos sin gobierno. Los jóvenes saldrán a votar, saldrán para hacer gobierno, no tengo la menor duda. El porvenir tiene nombre, se llama: jóvenes.Alguna vez le dije a Montserrat, que durante los tres años que estuvo como regidora en el Ayuntamiento, fue la única voz inteligente y opositora al “mando único” del ciudadano Lemus. Ella merecía un mejor destino que la compañía de un Partido prehistórico. Si ella hubiese elegido el camino de una candidatura independiente, hubiera ganado, no me cabe la menor duda.