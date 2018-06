Diferencias contundentes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Leí un discurso del profesor Luis Salas, basado en el libro de Cultura organizacional de Tony Hsieh -fundador de Zappos- sobre la diferencia entre un hombre de negocios y un empresario, he de reconocer que de momento me parecía lo mismo, con características idénticas (pasión, iniciativa, emprendedor, etc) hasta que escribe: No es lo mismo ser hombre de negocios que empresario; el hombre de negocios sólo es él, su mundo, busca el dinero, el poder por sí mismo; el empresario busca la trascendencia, transforma su entorno y además genera riqueza.Después de analizar la frase, solo me queda reconocer que esa es mi meta, por eso trato de rodearme de personas cabales en la búsqueda de que su ejemplo me inspire a ser cada día una empresaria que con un trabajo constante e íntegro pueda ser feliz y compartir felicidad a plenitud con los demás; ese es mi mejor concepto de éxito.De ahí que con seriedad y compromiso tanto como agremiada, empresaria y ciudadana me sume a la exigencia contundente que muestra el desplegado anunciado en medios, el viernes pasado, firmado por: COPARMEX Celaya Laja-Bajío, COPARMEX Irapuato-Salamanca, Pro Irapuato, CANAIVE, CECC (Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya A.C.), Sistema Producto Fresa Guanajuato, APIPEG (Asociación de parques Industriales Privados del Estado de Guanajuato), AMEXME capítulo Irapuato y Salamanca, VISOR Irapuatense, El Carrizalito, Delegación Irapuato Colegio Estatal de Notarios Guanajuato y Colegio de Notarios Irapuato, AECI (Asociación de Empresarios de la Ciudad Industrial de Celaya) Colegio de Arquitectos de Celaya y CEAG (Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato).En donde solicitamos de manera urgente un ALTO A LA VIOLENCIA encarando una vez más al poder gubernamental encabezado por los titulares de la federación y el estado, quienes quizá a pesar de toda su buena voluntad, así como de las gestiones implementadas no han sido suficientes, aun menos eficientes, para contener esta ola delictiva; ahí mismo se señala la urgencia de hacer los cambios legales necesarios para que los delincuentes queden en la cárcel; así como mantener una policía segura y confiable.Se sostiene que es deber, obligación sine qua non de los gobiernos asegurar y garantizar un estado de derecho a sus ciudadanos, bien sé que en las medidas de seguridad es necesaria nuestra colaboración, más nunca será nuestra tarea darle solución al comportamiento, así como contener o erradicar las acciones de personas quienes haciendo un uso indebido de su libertad trasgreden y violan nuestra integridad tanto personal como patrimonial. La labor del empresariado es generar trabajos dignos, en donde se fomente la riqueza y con obligatoriedad se distribuya de tal manera que la producción generada fomente y se anticipe a los cambios con responsabilidad social tanto al interno como en el externo. Que procure el equilibrio económico de su estado o región. Ojalá sean más los empresarios, los gremios que se sumen valientes a esta exigencia que por derecho nos corresponde; no es cuestión de ser agresivos o “tírale fuego al amigo” es solo exigir lo que corresponde a nuestro deber y compromiso.También desde esta mi trinchera amable lector, una vez más, te pido VOTES afronta la papeleta y decide, nuestro país lo merece y todos los que habitamos esta hermosa región también; permitir que una encuesta o pronóstico defina quien tendrá el honor de liderar y dirigir por seis años nuestros destinos -o 3 según el caso- denotaría cobardía y dejadez; eso un verdadero mexicano no se lo permite jamás. Vamos a votar por el líder y el equipo que le dará certeza a nuestro país. Vota con responsabilidad.Comparto: https://www.am.com.mx/2018/06/14/local/exigen-empresarios-a-gobernador-un-alto-a-la-inseguridad-483686#ixzz5IXOc9sc7