Los signos del fraude que viene…

Para Montserrat Vázquez y Ricardo Sheffield, quienes hoy tienen las posibilidades de la alternancia para Celaya y Guanajuato…

Hace tres años exactamente se fraguaba un dispendioso fraude electoral en Celaya, pero tan quirúrgico y silencioso que muy pocos se enteraron.En ese entonces, el oficialismo panista estaba al tanto de que un candidato opositor, escindido de sus propias filas, Martín Rico, les iba a fracturar su voto corporativo…Si bien el mencionado señor Martín Rico no les constituía riesgo alguno de que pudiese alzarse con el triunfo electoral, esta fractura a su voto corporativo sí ponía en riesgo la elección a favor de su principal adversario, el candidato del PRI Fernando Bribiesca.Y en efecto, así sucedió: Fernando Bribiesca ganó la mayoría de los sufragios para la elección municipal, pero no lo hizo así con el cómputo oficial, donde las cifras del candidato panista le superaron ampliamente.¿Qué ocurrió en ese entreacto, que modificó tanto lo sucedido en las urnas respecto de lo oficialmente consignado? Un fraude, desde luego.Pero, más interesante aún, ¿qué ocurrió para que esta amplia alquimia electoral fuera prácticamente indetectable en su preparación, ejecución y posterior aceptación por todos los perdidosos incumbidos?Pues lo ocurrido fue el mayor de los actos de ilusionismo defraudatorio imaginable, propio de un truco ejecutado por el mejor de los magos.Pero ahora, una vez puesto al descubierto el truco, como sucede con los mayores actos de ilusionismo circense, viene la decepción del desengaño, y también aquí, un ineludible sentimiento de indignación.Pues bien, lo oculto, silencioso y bien ejecutado del truco de esta defraudación a la voluntad electoral, no necesitaba solamente de ese ingenio ilusionista, pero, y sobre todo, de una ingente corrupción en el uso de dinero mal habido y de los aparatos del Estado, que fueron puestos al servicio de una causa infame.Y es que en la ejecución de este truco se pasó de la simple y trillada compra de votos, a la compra de algunas mesas de casilla previamente seleccionadas, y de los representantes de los partidos opositores ante esas mismas casillas (a la totalidad de estas casillas compradas concurrieron solamente los del PAN y PRI).Todo esto presupuso una ardua labor previa para contactar y sobornar a esos integrantes de las casillas ya designados, con cañonazos en efectivo de casi imposible repudio.La consigna era clara: pedir a cada quién, según su nombramiento y posición dentro de la mesa directiva de la casilla, un favor específico no ligado al conocimiento del resto de los otros integrantes.Así, a un escrutador sólo se le pedía no presentarse a la instalación de la casilla, para poder ser sustituido.Al secretario, sólo una forma específica en el llenado del acta de Cómputo y Escrutinio, que al dejar algunos pequeños espacios en blanco permitiera después ser rellenados e inflar las cifras consignadas; yAl presidente, al momento de integrar el paquete electoral, una sustitución que debía hacerse entre 100 boletas no utilizadas (Dos blocks) y 100 boletas falsas sufragadas a favor del PAN, que le serían suministradas al final desde el exterior y una vez que el resto de los integrantes se hubiesen marchado…De este modo, y sobre el número específico de 100 votos apócrifos, ni más ni menos, la alteración al acta correspondiente presuponía la simple anteposición del número “1” a la cifra de la votación real, y de la palabra “ciento” a la de la cifra escrita…Así, con esta simple trampita, una votación baja de, por ejemplo, 36 votos, se trocaban ipso facto en36treinta y seis votos… y esto se hizo en 188 casillas (Más del 30% de las instaladas en Celaya, y pertenecientes –como el lector ya habrá adivinado- a comunidades y zonas urbanas marginales).Por parte del representante del PRI, el favor correspondiente era que firmara el acta y se retirara sin exigir copia…Estos favores específicos parcializaban e impedían el conocimiento completo de lo que se hacía, con excepción de quien antes se había infiltrado como suplente –el más aleccionado y comprometido, un “mapache” coordinador- y de quien fungió como presidente de la casilla.Y gracias a la simpleza del favor pedido, también se impedían los errores; así pues, todo estaba fríamente calculado…Sin embargo, no hay crimen perfecto, y estas argucias defrautatorias dejaron huella y determinaron un patrón en el comportamiento atípico de varias casillas (188), cosa que se puede constatar: http://transparencia.teegto.org.mx/resolucion2015/revision/jrc-jdc/SM-JRC-0258-2015.pdf (Última revisión: junio de 2018).Pero lo peor en todo esto es que ante el éxito rotundo de esta elaborada chapuza existe ahora el aliciente de repetirla…El PAN en Guanajuato pretende arrasar en la elección estatal y constituirse en la excepción de lo que le ocurrirá a nivel nacional, esto es, una debacle anunciada.Y es que esgrimiendo este mérito, el Yunque pretende también posesionarse de los órganos nacionales de este partido, como inicio de un apoderamiento total.Tener representantes ante las casillas que se instalarán el próximo domingo 1 de julio, no es suficiente, pues pueden ser comprados; y para esto lo que sobra es el dinero.Los partidos opositores deben tener conciencia de dónde están parados, y prepararse para la impugnación al fraude reseñado…@inigorota